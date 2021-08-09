「開心的哭好慘」美國女排史上首次奪金 女籃7連霸

東奧最後一天賽事，美國女子排球代表隊3比0橫掃巴西，喜獲隊史第一面金牌，全隊員抱成一團，歡喜若狂。(美聯社)

奧運 最後一天賽事，美國 女子排球代表隊3比0橫掃巴西，喜獲隊史第一面金牌；美國女子籃球隊則是90比75擊敗的地主日本 ，連續七屆奧運奪下金牌。

美國女排隊長喬丹‧拉森(Jordan Larson)高高躍起右手一扣，為美國隊打下最後一分，美國女排終於在排球1964年進入奧運以來，第一次嚐到金牌的滋味；過去三屆奧運，美國女排全都站上頒獎台，但都無緣掛上金牌，尤其是2008與2012年都敗在巴西手下，終於在東京成功復仇。

東奧最後一天賽事，美國女子排球代表隊3比0橫掃巴西，喜獲隊史第一面金牌。(美聯社)

過去拿了銅牌和銀牌，第三次參戰的拉森說：「過去24小時，我哭得比我一輩子還多。我不算是容易展露情緒的球員，但現在我真的太興奮了。」美國女排實力不俗，但過去始終未能摘金，宛如球員心中的大石，因此獲得勝利後，球員的情緒格外激動。

攔中手海莉.華盛頓(Haleigh Washington)說：「過去幾個月，甚至幾年的所有努力，情緒終於在這一刻釋放。一點都不可愛，我們哭得好慘又好醜，但感覺太棒了。為了遠大和過去從未企及的目標奮戰，過程總是充滿自我懷疑、恐懼和擔憂。但你得把這些情緒放一邊，我相信這就是勇敢和無懼的表現，我們就是這樣的球隊。」

教練奇拉利(Karch Kiraly)曾代表男子排球隊在1984和1988奧運摘金，如今再以教練身分奪金，對於球員的情緒潰堤感同身受；他說：「慘敗後的勝利是最甜美的。我們經歷撕心裂肺的敗仗，都讓這面金牌的滋味更棒。」

穿白衣的美國女子籃球隊8日以90比75擊敗的地主日本，連續七屆奧運奪下金牌。(美聯社)

至於在奧運賽場擁有宰制力量的美國女籃，面對以小博大的日本，毫無懸念連續拿下第七面金牌；40歲的隊長柏德(Sue Bird)和39歲的陶樂西(Diana Taurasi)更連續五屆參賽，成為美國最多金牌的籃球員。

女籃的這一面金牌，也象徵著一個時代的結束；除了柏德與陶樂西，身為第一位非裔總教練的絲塔莉(Dawn Staley)也將交出兵符；陶樂西說：「當奧運延期時，我和柏德一度認為我們沒辦法參賽。但我用手機開始倒數，267天，250天，這壓力滿大的，很高興我們完成了任務。」