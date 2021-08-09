我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

奧運輪辦吃力不討好 專家建議找永久舉辦場地

編譯潘勛╱綜合8日電
近20多年來有意願舉辦奧運的城市愈來愈少。圖為法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024巴黎奧運。(路透)
近20多年來有意願舉辦奧運的城市愈來愈少。圖為法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024巴黎奧運。(路透)

東京奧運因同時發生新冠疫情，場館只准極少甚至全無觀眾入內，開銷及收入差距之大，繼2016年里約奧運之後，又成為舉辦國吃力不討好的一屆賽事；近20多年來有意願舉辦奧運的城市愈來愈少，國際奧林匹克委員會(IOC)雖還聲稱各國角逐冬、夏奧運主辦權，但專家指出輪辦極為浪費資源，找到永久舉辦場地才能解決各國興趣缺缺的窘境。

華盛頓郵報運動專欄作家斯伏加(Barry Svrluga)8日指出，辧奧運變得艱鉅，叫主辦國入不敷出，不必東京奧運來證實，全球都心知肚明；過去三周事態發展，日本新冠確診件數與日俱增，賽事場館空空蕩蕩，選手對只為比賽而賽口吐不滿，凸顯的要點是手握主辦大權的並非主辦國人民，從來都不是。

東奧火炬還沒點亮之前，IOC美其名曰把2032夏奧主辦權「頒給」澳洲布里斯本，其實是強塞的。

東京辦奧運的最初預算是74億美元，實際承認的成本是154億美元，但兩個財務數字都欲言又止，真正的成本還不包括賽前構工或其他主要建設計畫；外界唯一曉得的是：真正開銷絕非IOC官方所述。

不管真實開銷哪個數字才對，都讓奧運難以永續下去，這個現象幾十年來都是如此，更加難堪的是：布里斯本並沒與一大堆城市爭著舉辦2032夏奧，其他城市全都興趣缺缺；2030年冬奧迄今都還沒找到承辦國家及城市。

經濟學者辛巴利斯特(Andrew Zimbalist)為IOC及奧運申辦流程著述極豐，他表示每四年到新國家重蓋奧運場地、選手村，實在沒有道理；百多年前，奧運還得移師各國，增加曝光，但今日國際電訊之發達，容許大家都能觀賞；所以最好別再裝模作樣，把奧運形容成運動賽事，掩蓋它其實變成比拚工程的真相，找個城市當永久主辦方，才務實、合乎邏輯又負起責任。

斯伏加指出，未來奧運不該再流浪辦秀，完事後把爛攤子扔給主辦城市；奧運該找個家，人類才能不再虛耗金錢、土地及資源，改成只為運動員競技而專心致志，如此也最符合奧運初衷。

東京奧運 澳洲 疫情

上一則

「開心的哭好慘」美國女排史上首次奪金 女籃7連霸

下一則

「向史上最怪異東奧取經」巴黎奧運會：準備就緒

延伸閱讀

「100年等候」巴黎奧運環保 塞納河開幕 95%現有場地

「100年等候」巴黎奧運環保 塞納河開幕 95%現有場地
奧運帶動商品潮 金牌選手配飾賣到爆

奧運帶動商品潮 金牌選手配飾賣到爆
東奧主場館周邊擠滿民眾 宛如賞煙火盛會

東奧主場館周邊擠滿民眾 宛如賞煙火盛會
巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫

巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息