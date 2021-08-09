奧運輪辦吃力不討好 專家建議找永久舉辦場地

近20多年來有意願舉辦奧運的城市愈來愈少。圖為法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024巴黎奧運。(路透)

東京奧運 因同時發生新冠疫情 ，場館只准極少甚至全無觀眾入內，開銷及收入差距之大，繼2016年里約奧運之後，又成為舉辦國吃力不討好的一屆賽事；近20多年來有意願舉辦奧運的城市愈來愈少，國際奧林匹克委員會(IOC)雖還聲稱各國角逐冬、夏奧運主辦權，但專家指出輪辦極為浪費資源，找到永久舉辦場地才能解決各國興趣缺缺的窘境。

華盛頓郵報運動專欄作家斯伏加(Barry Svrluga)8日指出，辧奧運變得艱鉅，叫主辦國入不敷出，不必東京奧運來證實，全球都心知肚明；過去三周事態發展，日本新冠確診件數與日俱增，賽事場館空空蕩蕩，選手對只為比賽而賽口吐不滿，凸顯的要點是手握主辦大權的並非主辦國人民，從來都不是。

東奧火炬還沒點亮之前，IOC美其名曰把2032夏奧主辦權「頒給」澳洲 布里斯本，其實是強塞的。

東京辦奧運的最初預算是74億美元，實際承認的成本是154億美元，但兩個財務數字都欲言又止，真正的成本還不包括賽前構工或其他主要建設計畫；外界唯一曉得的是：真正開銷絕非IOC官方所述。

不管真實開銷哪個數字才對，都讓奧運難以永續下去，這個現象幾十年來都是如此，更加難堪的是：布里斯本並沒與一大堆城市爭著舉辦2032夏奧，其他城市全都興趣缺缺；2030年冬奧迄今都還沒找到承辦國家及城市。

經濟學者辛巴利斯特(Andrew Zimbalist)為IOC及奧運申辦流程著述極豐，他表示每四年到新國家重蓋奧運場地、選手村，實在沒有道理；百多年前，奧運還得移師各國，增加曝光，但今日國際電訊之發達，容許大家都能觀賞；所以最好別再裝模作樣，把奧運形容成運動賽事，掩蓋它其實變成比拚工程的真相，找個城市當永久主辦方，才務實、合乎邏輯又負起責任。

斯伏加指出，未來奧運不該再流浪辦秀，完事後把爛攤子扔給主辦城市；奧運該找個家，人類才能不再虛耗金錢、土地及資源，改成只為運動員競技而專心致志，如此也最符合奧運初衷。