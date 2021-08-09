「百年等候」巴黎迎奧運 史上首次2女市長傳接旗幟

即使在疫情期間，法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧運會。(Getty Images)

日本8日將奧運聖火傳遞給法國，為新冠肺炎疫情肆虐而延後登場的20202東京奧運 畫下句點；東奧閉幕式上，東京與巴黎連線表演，這是法國睽違100年來再度舉辦夏季奧運，也是巴黎首次以影片的方式呈現巴黎奧運賽事地點。

東奧閉幕典禮上，東京都知事小池百合子江奧運會旗交給國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)，巴赫再把會旗交棒給巴黎市長安妮‧伊達戈(Anne Hidalgo)，這是史上首次由兩位女性市長傳接奧運旗幟，象徵意義重大。

東奧閉幕典禮上，東京都知事小池百合子(左)將奧運會旗交給國際奧委會主席巴赫，巴赫再把會旗交棒給巴黎市長安妮‧伊達戈，這是史上首次由兩位女性市長傳接奧運旗幟，象徵意義重大。(美聯社)

東奧閉幕後，巴黎奧運團隊正式接棒，肩起承辦2024年7月26日到8月11日夏季奧運的重責大任。

在前進巴黎三部曲的影片中，第一部演奏法國國歌，介紹未來作為比賽場地的巴黎聖母院、法國國家體育場、羅浮宮和聖丹尼滑板公園等四大景點，法國太空人 佩斯凱(Thomas Pesquet)也在國際太空站(ISS)以薩克斯風吹奏一段國歌；此時在東京會場內，法國國旗冉冉升起。

即使在疫情期間，法國巴黎市民8日在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧運會。(路透)

二部曲由法國極限單車(BMX)運動員艾斯特‧馬亞(Estelle Majal)騎乘單車，穿梭在巴黎標誌性建築的屋頂俯瞰巴黎，途經巴黎大皇宮、加尼葉歌劇院和協和廣場等地，與各項目運動員互動。

壓軸三部曲由法國巡邏機隊環繞飛越艾菲爾鐵塔，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)與一群青少年在鐵塔上說出奧運口號：「團結一心：更快、更高、更強。」

2024巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎8日與委員現身舞台，交接「巴黎2024」(Paris 2024)，現場市民歡呼。(Getty Images)

艾菲爾鐵塔對面的托卡德(Trocadéro)廣場，聚集了歸國運動員和大批慶祝民眾，人們激動揮舞法國國旗，與東京隔海呼應。

最後，2024巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎(Tony Estanguet)現身舞台，在轉播鏡頭上寫下「巴黎2024」(Paris 2024)，再透過鏡像的方式傳回東京現場及轉播畫面，為影片畫下句點。

東奧閉幕現場傳來自巴黎的視訊「巴黎2024」(Paris 2024)，象徵交接圓滿成功。(Getty Images)

巴黎奧運標誌 向女運動員和歷史致敬

巴黎曾兩度舉辦夏季奧運，第一次是首次開放女性參賽的1900年奧運。

巴黎奧委會表示，這正是2024巴黎奧運標誌中，法國國家象徵「瑪麗安娜」(Marianne)肖像的設計靈感，向女性運動員和歷史致敬。

巴黎第二次舉辦奧運是在1924年，時至2024年將是巴黎時隔一世紀後再次舉辦奧運，這讓許多法國媒體以「百年等候」表述對下屆奧運的期待。