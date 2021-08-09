我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

「百年等候」巴黎迎奧運 史上首次2女市長傳接旗幟

編譯陳韻涵╱綜合8日電
即使在疫情期間，法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧運會。(Getty Images)
即使在疫情期間，法國巴黎市民8日齊聚在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧運會。(Getty Images)

日本8日將奧運聖火傳遞給法國，為新冠肺炎疫情肆虐而延後登場的20202東京奧運畫下句點；東奧閉幕式上，東京與巴黎連線表演，這是法國睽違100年來再度舉辦夏季奧運，也是巴黎首次以影片的方式呈現巴黎奧運賽事地點。

東奧閉幕典禮上，東京都知事小池百合子江奧運會旗交給國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)，巴赫再把會旗交棒給巴黎市長安妮‧伊達戈(Anne Hidalgo)，這是史上首次由兩位女性市長傳接奧運旗幟，象徵意義重大。

東奧閉幕典禮上，東京都知事小池百合子(左)將奧運會旗交給國際奧委會主席巴赫，巴赫...
東奧閉幕典禮上，東京都知事小池百合子(左)將奧運會旗交給國際奧委會主席巴赫，巴赫再把會旗交棒給巴黎市長安妮‧伊達戈，這是史上首次由兩位女性市長傳接奧運旗幟，象徵意義重大。(美聯社)

東奧閉幕後，巴黎奧運團隊正式接棒，肩起承辦2024年7月26日到8月11日夏季奧運的重責大任。

在前進巴黎三部曲的影片中，第一部演奏法國國歌，介紹未來作為比賽場地的巴黎聖母院、法國國家體育場、羅浮宮和聖丹尼滑板公園等四大景點，法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)也在國際太空站(ISS)以薩克斯風吹奏一段國歌；此時在東京會場內，法國國旗冉冉升起。

即使在疫情期間，法國巴黎市民8日在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧...
即使在疫情期間，法國巴黎市民8日在巴黎鐵塔前觀賞東京奧運閉幕，慶祝迎接2024奧運會。(路透)

二部曲由法國極限單車(BMX)運動員艾斯特‧馬亞(Estelle Majal)騎乘單車，穿梭在巴黎標誌性建築的屋頂俯瞰巴黎，途經巴黎大皇宮、加尼葉歌劇院和協和廣場等地，與各項目運動員互動。

壓軸三部曲由法國巡邏機隊環繞飛越艾菲爾鐵塔，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與一群青少年在鐵塔上說出奧運口號：「團結一心：更快、更高、更強。」

2024巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎8日與委員現身舞台，交接「巴黎2024」(Pa...
2024巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎8日與委員現身舞台，交接「巴黎2024」(Paris 2024)，現場市民歡呼。(Getty Images)

艾菲爾鐵塔對面的托卡德(Trocadéro)廣場，聚集了歸國運動員和大批慶祝民眾，人們激動揮舞法國國旗，與東京隔海呼應。

最後，2024巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎(Tony Estanguet)現身舞台，在轉播鏡頭上寫下「巴黎2024」(Paris 2024)，再透過鏡像的方式傳回東京現場及轉播畫面，為影片畫下句點。

東奧閉幕現場傳來自巴黎的視訊「巴黎2024」(Paris 2024)，象徵交接圓...
東奧閉幕現場傳來自巴黎的視訊「巴黎2024」(Paris 2024)，象徵交接圓滿成功。(Getty Images)

巴黎奧運標誌 向女運動員和歷史致敬

巴黎曾兩度舉辦夏季奧運，第一次是首次開放女性參賽的1900年奧運。

巴黎奧委會表示，這正是2024巴黎奧運標誌中，法國國家象徵「瑪麗安娜」(Marianne)肖像的設計靈感，向女性運動員和歷史致敬。

巴黎第二次舉辦奧運是在1924年，時至2024年將是巴黎時隔一世紀後再次舉辦奧運，這讓許多法國媒體以「百年等候」表述對下屆奧運的期待。

東京奧運 太空人 馬克宏

上一則

全美愈來愈多餐飲業 要求來客出示「疫苗接種證明」

下一則

保護學生 全美教師聯盟支持強制教師打疫苗

延伸閱讀

東奧落幕／閉門比賽、拜爾絲突退賽…盤點10特殊人和事

東奧落幕／閉門比賽、拜爾絲突退賽…盤點10特殊人和事
「100年等候」巴黎奧運環保 塞納河開幕 95%現有場地

「100年等候」巴黎奧運環保 塞納河開幕 95%現有場地
東奧主場館周邊擠滿民眾 宛如賞煙火盛會

東奧主場館周邊擠滿民眾 宛如賞煙火盛會
巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫

巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息