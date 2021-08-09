東奧閉幕 巴黎接棒 美國39金逆轉稱霸
推遲一年才登場的2020年東京奧運，在疫情當中開幕，也在疫情底下落幕，交棒給主辦2024年奧運的巴黎；這次為期16天東京奧運共納入33種運動、339個競賽項目，所有參賽國家當中，美國隊總共囊括113面獎牌，位居第一，其中有39面金牌；美國隊8日在女子排球、場地自由車和女子籃球項目奪冠，最終在獎牌榜上以一金之差險勝中國。中國共獲88面獎牌，其中38面金牌。
這次東京奧運堪稱史上爭議度最高的奧運賽事，國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)在閉幕儀式中對各國參賽選手說：「值此艱難時刻，你們帶給全世界最珍貴禮物，就是希望。」
巴赫在致詞時表示，東京奧運登場，讓全世界民眾自從疫情爆發以來，第一次有機會團結一致，運動重返世人矚目的舞台中央，分布於世界各國的數十億人民，情感緊密聯結，共同分享喜悅與受到啟發的時刻。
受到疫情影響，絕大多數參賽選手並未參加以「我們共享的世界」(Worlds We Share)為主題的閉幕典禮；為了防止新冠病毒傳播，東京奧運規定參賽選手比賽結束的48小時之內，就必須依照規定離開東京，各自返國。
美國隊選手在東京奧運締造不少驚喜：年僅17歲的阿拉斯加州莉狄亞‧雅各比(Lydia Jacobs)以黑馬之姿在女子100公尺蛙式勇奪金牌；35歲田徑女艾莉森‧菲莉絲(Allyson Felix)第五度進軍奧運，拿下女子400米賽跑銅牌，追平 奧運田徑傳奇人物劉易士(Carl Lewis)十面奧運獎牌的美國選手最高紀錄，女性選手表現出色。
「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)突然退賽之後，來自明尼蘇達州的18歲苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)在競技體操女子全能決賽中，不僅為美國隊守住金牌，還成為奧運史上第一位在體操女子全能項目勝出的亞裔選手。
對於主辦國日本來說，雖然遭到各種批評聲浪，卻以實際行動向全世界證明，確實有能力在疫情底下舉辦奧運。雖然某些規定遭批過於嚴苛，例如要求得獎選手在頒獎台上戴口罩、各自為自己將獎牌掛在胸前等，但高規格防疫措施卻是確保比賽得以繼續進行的背後因素。身為地主隊的日本選手，這次共計獲得58面獎牌，創下日本參加奧運比賽以來的最高紀錄。
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