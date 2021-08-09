東奧閉幕 巴黎接棒 美國39金逆轉稱霸

東京奧運8日閉幕，選手在14天的賽事中創造許多珍貴且感人的紀錄，閉幕煙火照亮東京夜空。(Getty Images)

因疫情延期舉行的2020東京奧運，經過14天賽程後，8日舉行閉幕典禮，在閉幕煙火後正式宣告本屆奧運圓滿結束。(路透)

因疫情延期舉行的2020東京奧運，經過14天賽程後，8日舉行閉幕典禮，在閉幕煙火後正式宣告本屆奧運圓滿結束。(路透)

法國巡邏機隊8日環繞飛越艾菲爾鐵塔，象徵巴黎接辦2024奧運盛會。(Getty Images)

推遲一年才登場的2020年東京奧運 ，在疫情 當中開幕，也在疫情底下落幕，交棒給主辦2024年奧運的巴黎；這次為期16天東京奧運共納入33種運動、339個競賽項目，所有參賽國家當中，美國 隊總共囊括113面獎牌，位居第一，其中有39面金牌；美國隊8日在女子排球、場地自由車和女子籃球項目奪冠，最終在獎牌榜上以一金之差險勝中國。中國共獲88面獎牌，其中38面金牌。

東京奧運8日舉行閉幕典禮，美國代表隊在體育場慶祝奪金最多，衛冕成功。(Getty Images)

國際奧會主席巴赫8日在東奧閉幕典禮中說：「謝謝東京、謝謝日本，困難的東京之旅結束，讓我們在巴黎相會。」(路透)

這次東京奧運堪稱史上爭議度最高的奧運賽事，國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)在閉幕儀式中對各國參賽選手說：「值此艱難時刻，你們帶給全世界最珍貴禮物，就是希望。」

巴赫在致詞時表示，東京奧運登場，讓全世界民眾自從疫情爆發以來，第一次有機會團結一致，運動重返世人矚目的舞台中央，分布於世界各國的數十億人民，情感緊密聯結，共同分享喜悅與受到啟發的時刻。

受到疫情影響，絕大多數參賽選手並未參加以「我們共享的世界」(Worlds We Share)為主題的閉幕典禮；為了防止新冠病毒傳播，東京奧運規定參賽選手比賽結束的48小時之內，就必須依照規定離開東京，各自返國。

美國隊選手在東京奧運締造不少驚喜：年僅17歲的阿拉斯加州莉狄亞‧雅各比(Lydia Jacobs)以黑馬之姿在女子100公尺蛙式勇奪金牌；35歲田徑女艾莉森‧菲莉絲(Allyson Felix)第五度進軍奧運，拿下女子400米賽跑銅牌，追平 2020東京奧運，經過14天賽程後，8日舉行閉幕典禮，在閉幕煙火後正式宣告本屆奧運圓滿結束，鼓手擂打太鼓以為慶祝。(Getty Images) 奧運田徑傳奇人物劉易士(Carl Lewis)十面奧運獎牌的美國選手最高紀錄，女性選手表現出色。

「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)突然退賽之後，來自明尼蘇達州的18歲苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)在競技體操女子全能決賽中，不僅為美國隊守住金牌，還成為奧運史上第一位在體操女子全能項目勝出的亞裔選手。

因疫情延期舉行的2020東京奧運，經過14天賽程後，8日舉行閉幕典禮，在閉幕煙火後正式宣告本屆奧運圓滿結束，現場打出日文英譯的「感謝」字樣。(Getty Images)

對於主辦國日本來說，雖然遭到各種批評聲浪，卻以實際行動向全世界證明，確實有能力在疫情底下舉辦奧運。雖然某些規定遭批過於嚴苛，例如要求得獎選手在頒獎台上戴口罩、各自為自己將獎牌掛在胸前等，但高規格防疫措施卻是確保比賽得以繼續進行的背後因素。身為地主隊的日本選手，這次共計獲得58面獎牌，創下日本參加奧運比賽以來的最高紀錄。