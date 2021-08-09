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為錢？為榮耀？各國奪牌獎金差很大 美國不到新加坡10%

編譯洪毅／綜合8日電
新加坡泳將斯庫林。(路透)
新加坡泳將斯庫林。(路透)

東京奧運閉幕後，不少運動員抱獎而歸；固然奧運獎牌對運動員而言，有著極為崇高的象徵意義，但現實的經濟問題也不能忽視，而各國、各項目協會對奪牌選手的獎勵，也各有不同。

紐約時報報導，「奧運選手」與「運動明星」並沒有劃上等號，後者通常家財萬貫，而前者奪牌後，固然是運動生崖的高峰，然而生活還是要顧，尤其是要實現奧運夢想，往往也要付出巨大的代價。

已公開的奧運奪牌獎金國家中，新加坡是最為慷慨者，奪金牌可獲100萬新幣(約74萬美元)；遠多於美國的奧運獎金：金牌3萬7500元、銀牌2萬2500元、銅牌1萬5000元。

本屆東奧棒球賽奪下銀牌的美國棒球選手阿爾瓦雷斯(Eddy Alvarez)就說，許多人參加奧運並不是為了錢，而是為了驕傲及榮耀，事實上，與奪牌所要付出的犧牲相比，獎金真的只是「一點點」的鼓勵。

在2016年里約奧運以100公尺蝶式為新加坡奪下該國首面金牌的泳將斯庫林(Joseph Schooling)就說，他從13歲開始在美國受訓，「輕而易舉」就花掉奪牌獎金的二倍金錢，「如果算上無形的犧牲成本，可能會是五倍、六倍」。

美國的運動員有時也會得到額外的獎金，例如2016年奪下男子97公斤級自由式角力金牌的史奈德(Kyle Snyder)除奧運獎金外，還得到「美國角力」(USA Wrestling)25萬元獎金。

除獎金外，一些國家會給奪牌選手其他形式的獎勵，包括提供生活津貼、住屋、免費搭飛機、免服兵役，還有終身獲得啤酒供應等；許多運動選手也將接到企業的代言或贊助。

在挪威，奪牌的選手每年可獲1萬2000歐元(約1萬4000美元)的裝備採購及訓練津貼，還有來自國王的賀信。

來自挪威，在本屆東奧拿下男子划船單人雙槳的博奇(Kjetil Borch)就打趣說，拿到國王的賀信，恐怕是金牌得主、希臘的恩多斯克斯(Stefanos Ntouskos)及銅牌得主、克羅埃西亞的馬丁(Damir Martin)所無法得到的「待遇」；但博奇也對新加坡的高額獎金表示羨慕。

紐時採訪的許多奪牌運動員中，不少運動員將與家人分享這筆獎金，例如為家人購車、安排旅遊、為子女開戶等；在本屆東奧奪下男子61公斤級舉重銅牌的哈薩克選手(Igor Son)還說，要把7萬5000元獎金用在他患有腦性麻痺的兄弟的治療上。

東京奧運 美國 新加坡

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