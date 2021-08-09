回顧東奧 這6個時刻最經典

東奧韻律體操賽中，以色列選手阿許拉姆雖在彩帶項目發生掉帶失誤，仍獲得最高分，爆冷擊敗俄羅斯名將奪金，俄羅斯奧委表達不滿。(路透)

紐約時報整理出本屆奧運 的六個經典時刻，以下一同回顧：

個人韻律體操 爆冷勝

俄羅斯 選手迪娜‧艾薇琳娜(Dina Averina)為韻律體操的奪金熱門，本屆奧運她與雙胞胎妹妹阿瑞納．艾薇琳娜(Arina Averina)攜手出戰，最終由以色列選手阿許拉姆（Linoy Ashram）爆冷門奪冠摘金，艾薇琳娜獲得銀牌；阿許拉姆在彩帶項目發生掉帶失誤，仍獲得最高分，艾薇琳娜賽後對此表達不滿，俄羅斯奧委會也出面為艾薇琳娜叫屈。

古巴角力名將 收四金

古巴角力名將羅培茲(Mijaín López)自2008年北京奧運以來每屆奧運都奪得金牌，本屆奧運他不負眾望，收下生涯第四面奧運金牌，此戰也讓羅培茲成為第六位在奧運個人項目中贏得四面金牌的運動員。

美非裔女角力 首奪金

美國女子角力選手塔米拉‧門薩-斯托克在女子自由式角力68公斤級項目奪得金牌，成為美國第一位獲得角力金牌的非裔女性。(路透)

美國 女子角力選手塔米拉‧門薩-斯托克(Tamyra Mensah-Stock) 在女子自由式角力68公斤級項目奪得金牌，成為美國第一位獲得角力金牌的非裔女性，也是美國第二位奪金的女性角力選手；她在賽後訪問淚流滿面，情緒激動，優異的表現也在社群媒體上引發網友討論。

撐竿跳女冠軍 逆轉勝

美田徑選美手凱蒂‧納裘特在女子撐竿跳決賽中擊敗俄羅斯好手安瑟莉卡‧希多洛娃奪得金牌。(路透)

美國田徑選手凱蒂‧納裘特(Katie Nageotte)在女子撐竿跳決賽中擊敗俄羅斯好手安瑟莉卡‧希多洛娃(Anzhelika Sidorova)奪得金牌；她原先狀況不佳，後來漸入佳境，最終成功跳過4.9公尺摘金。

英國跳水神童 終鍍金

英國「跳水王子」戴利(右)與搭檔馬提李(左)在男子雙人10公尺跳台項目中奪得金牌。(路透)

英國「跳水王子」戴利(Tom Daley)與搭檔馬提李(Matty Lee)在男子雙人10公尺跳台項目中奪得金牌，戴利在個人10公尺跳台項目中再獲得一面銅牌，他自小被認為是跳水神童，14歲就代表英國出戰奧運，但一直未成功奪金，如今終於夢想成真。

62歲馬術拿牌 最年長

62歲的澳洲馬術好手霍伊(Andrew Hoy)在團體賽及個人賽中獲得一銀一銅，成為本屆奧運最年長的獎牌得主。