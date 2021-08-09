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東奧大突破 8國選手共破20項世界紀錄

編譯柯立偉／綜合8日電
美國「飛魚接班人」的德萊塞爾。(美聯社)
美國「飛魚接班人」的德萊塞爾。(美聯社)

延宕一年的東京奧運在8日閉幕，許多專家原本擔心本屆東奧因為沒有觀眾喝采以及在疫情陰霾籠罩下，使運動員無法發揮正常水準，不過本屆各國好手在各項比賽項目中紛紛證明自己的實力，共計來自八個國家的選手在20個項目打破多項世界紀錄，其中打破最多世界紀錄的國家是中國，共計五項；而場地自由車一項，更是在本屆奧運中數次打破世界紀錄。

美國隊今年奧運表現不俗，不僅以39面金牌、113面總獎牌數再度稱霸奧運，也打破三項世界紀錄，破紀錄數只落後中國，並與喬治亞(Georgoia)並列第二。男子400公尺接力混泳以3分26秒78打破2009年的3分27秒28紀錄。

被譽為「飛魚接班人」的德萊塞爾(Caeleb Dressel)更在男子100公尺蝶泳中以49秒45的佳績摘金，並破了2019年49秒50的紀錄。而來自新澤西州的雪梨．麥勞克林(Sydney McLaughlin)在女子400公尺跨欄項目中，則以51秒46的成績打破自己今年在俄勒岡州參加東奧預賽時締造的世界紀錄。

打破世界紀錄最多、今年總獎牌數名列全球第二的中國，則在女子團體自由車賽中，以31秒804的高速奪金，打破2015年32秒034的紀錄；而在射擊運動中，張常鴻在男子50公尺步槍三姿項目上以466環成績，打破2018年的465.3環紀錄；10公尺空氣步槍混合團體資格賽中，中國隊也以633.2環成績打破2020年的631.7環的紀錄。

男子舉重161磅(73公斤)級選手石智勇以抓舉166公斤、挺舉198公斤，總合364公斤，打破自己與世界紀錄；此外，中國在長年由美國稱霸的游泳項目，以7分40秒33的成績，打破女子800公尺自由式接力賽紀錄。

東京奧運 中國 美國

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