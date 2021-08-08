Delta病毒肆虐 疫苗普及地區住院、病歿數較少
華爾街日報報導，面對Delta變種病毒迅速傳播引起的新一波新冠肺炎疫情，疫苗覆蓋率較高的地區，其住院和病歿率增長較緩慢。
除了疫苗覆蓋率的挑戰之外，秋冬隨著氣溫下降，接種疫苗的東北部居民群聚室內能否遏止新一波疫情也有待觀察。
隨著Delta毒株肆虐全美，凸顯疫苗能讓新冠肺炎變得較不危險且可控制；約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪(David Dowdy)表示，「疫苗絕對能扭轉局勢。」
華爾街日報分析，接種疫苗與確診住院的人口分布明顯隨各州而異，疫苗覆蓋率高於全國平均的新英格蘭等地，其住院率增長低於平均，反之，疫苗覆蓋率低於平均之處，住院率增長高於平均。
Delta毒株在美國引起的疫情不比他國嚴重，因為多數人已打疫苗；美國下個月就能達到拜登總統原定獨立日前達成的目標，即全國70%的18歲以上成人至少接種一劑疫苗，但疫苗覆蓋率仍不均。
聯邦疾病防治中心(CDC)表示，完全接種者較不會重病住院身亡，也較不會傳染病毒，但疫苗對Delta毒株的效力較不如其他變種毒株要好。
公衛專家表示，Delta毒株相對迅速且近期的擴散，加上多州收集數據緩慢等因素，讓專家難以全盤了解最近疫情確診及病歿的變化。
英國的Delta毒株疫情1月初創下單日近6萬人確診的高峰，單日病歿達1200人；7月底確診降至單日約4萬8000人，單日病歿約80人。
Delta毒株今夏成為美國主要致病毒株，但高致死率的情況目前僅在疫苗覆蓋率低的地方出現。
CDC的7日數據顯示，全美已有58.5%國民至少接種一劑疫苗，另有50.1%國民完全接種疫苗。
埃默里大學(Emory University)公衛學系傳染病學者賈恩(Manoj Jain)說：「長者的疫苗接種率高且受到保護，目前確診及住院趨勢年輕化。」
未打疫苗的年輕人過去一周在全美的確診住院率為每10萬人逾25人，住院率與1月疫情高峰時相當，但年齡層不同。
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