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Delta病毒肆虐 疫苗普及地區住院、病歿數較少

編譯陳韻涵╱綜合7日電
新冠疫苗覆蓋率較高的地區，住院率和病歿率增長低於平均全美平均；圖為在麻州新英格蘭地區，已完全接種疫苗的民眾，在海灘享受夏日時光。(美聯社)
新冠疫苗覆蓋率較高的地區，住院率和病歿率增長低於平均全美平均；圖為在麻州新英格蘭地區，已完全接種疫苗的民眾，在海灘享受夏日時光。(美聯社)

華爾街日報報導，面對Delta變種病毒迅速傳播引起的新一波新冠肺炎疫情疫苗覆蓋率較高的地區，其住院和病歿率增長較緩慢。

除了疫苗覆蓋率的挑戰之外，秋冬隨著氣溫下降，接種疫苗的東北部居民群聚室內能否遏止新一波疫情也有待觀察。

隨著Delta毒株肆虐全美，凸顯疫苗能讓新冠肺炎變得較不危險且可控制；約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪(David Dowdy)表示，「疫苗絕對能扭轉局勢。」

華爾街日報分析，接種疫苗與確診住院的人口分布明顯隨各州而異，疫苗覆蓋率高於全國平均的新英格蘭等地，其住院率增長低於平均，反之，疫苗覆蓋率低於平均之處，住院率增長高於平均。

Delta毒株在美國引起的疫情不比他國嚴重，因為多數人已打疫苗；美國下個月就能達到拜登總統原定獨立日前達成的目標，即全國70%的18歲以上成人至少接種一劑疫苗，但疫苗覆蓋率仍不均。

麻州新英格蘭地區的新冠疫苗接種率高於全美平均，圖為已完全接種疫苗的民眾在海邊的街...
麻州新英格蘭地區的新冠疫苗接種率高於全美平均，圖為已完全接種疫苗的民眾在海邊的街頭。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，完全接種者較不會重病住院身亡，也較不會傳染病毒，但疫苗對Delta毒株的效力較不如其他變種毒株要好。

公衛專家表示，Delta毒株相對迅速且近期的擴散，加上多州收集數據緩慢等因素，讓專家難以全盤了解最近疫情確診及病歿的變化。

英國的Delta毒株疫情1月初創下單日近6萬人確診的高峰，單日病歿達1200人；7月底確診降至單日約4萬8000人，單日病歿約80人。

Delta毒株今夏成為美國主要致病毒株，但高致死率的情況目前僅在疫苗覆蓋率低的地方出現。

CDC的7日數據顯示，全美已有58.5%國民至少接種一劑疫苗，另有50.1%國民完全接種疫苗。

埃默里大學(Emory University)公衛學系傳染病學者賈恩(Manoj Jain)說：「長者的疫苗接種率高且受到保護，目前確診及住院趨勢年輕化。」

未打疫苗的年輕人過去一周在全美的確診住院率為每10萬人逾25人，住院率與1月疫情高峰時相當，但年齡層不同。

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