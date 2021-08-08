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流鼻涕、狂打噴嚏… 都可能是Delta症狀

記者胡玉立／綜合報導
感染Delta變種新冠病毒的人可能出現一些更輕微的症狀，但無論多麼輕微，都應盡快接受病毒檢測；圖為加州洛杉磯一名女子在接受檢測取樣。(Getty Images)
感染Delta變種新冠病毒的人可能出現一些更輕微的症狀，但無論多麼輕微，都應盡快接受病毒檢測；圖為加州洛杉磯一名女子在接受檢測取樣。(Getty Images)

衛生官員指出，感染Delta變種新冠病毒的人可能出現一些更輕微且通常與病毒無關的症狀，讓人誤認為過敏或其他常見疾病。因此，一旦有任何症狀，無論多麼輕微，即便只是喉嚨痛、流鼻涕、鼻竇充血或過度打噴嚏，均應進行檢測並限制與他人接觸。

路易斯安納州衛生官員坎特(Joe Kanter)指出，Delta變種病毒的常見症狀是咳嗽、發燒和呼吸急促；但他也看到許多患者出現看來像是普通疾病的症狀，如鼻竇充血、流鼻涕和喉嚨痛，這些症狀可能是患者染上Delta變種病毒的跡象。

坎特表示，人們看到自己出現相對輕微的症狀，很容易把這些症狀混淆為過敏或從托兒所小孩那裡得到的疾病。

此外，根據ZOE新型冠病毒疾病症狀研究(ZOE COVID Symptom Study)研究人員的說法，過度打噴嚏也是感染 Delta變種病毒的症狀；研究人員表示，「我們的研究數據顯示，接種疫苗以後COVID-19檢測呈陽性反應的人，與沒有接種疫苗的人相比，更有可能將打噴嚏列為感染症狀。」

報導指出，輝瑞 (Pfizer) 和莫德納(Moderna)疫苗對抗有症狀新冠病毒的有效率約為95%，嬌生疫苗的有效率約為66%；另有專家表示，在防禦Delta變種方面，布口罩不如KN95口罩或N95口罩有效。

總的來說，咳嗽、發燒和呼吸急促是COVID-19常見症狀；鼻竇充血、流鼻涕和喉嚨痛是染上Delta變種的症狀；打噴嚏，比平時更有可能是染上Delta變種病毒的症狀。

變種病毒 疫苗 口罩

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