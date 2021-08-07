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首家美航空祭鐵腕 聯航強制員工打疫苗 不然就開除

編譯柯立偉／綜合6日電
聯合航空公司宣布將強制所有6萬7000員工在10月底前接種接種新冠疫苗。這是美國首家航空公司如此規定。(Getty Images)
聯合航空公司宣布將強制所有6萬7000員工在10月底前接種接種新冠疫苗。這是美國首家航空公司如此規定。(Getty Images)

聯合航空(United Airlines)6日宣布實施疫苗強制接種政策，公司在美國境內6萬7000名員工必須於10月25日前，或聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正式批准任一款疫苗後五周內接種，並提供接種卡的副本給公司存參；除宗教及健康因素以書面申請而獲准免接種者外，所有未能如期接種的員工將被開除。

這是有線電視新聞網(CNN)宣布三名員工因未接種疫苗即回辦公室上班，違反新冠防疫規定而被開除的次日，另一家大型企業鐵腕要求員工接種疫苗的案例，也顯示愈來愈多大型企業已強制員工接種疫苗，罔顧命令者即行開除。

聯合航空表示，公司基於安全考量，另有「極令人信服」的證據顯示，疫苗保護力十分強大，而強制員工接種；公司高層指出，為尊重政府決定，尚無計畫要求旅客提出接種證明方可登機。

聯航估計，公司約90%的機師、80%的空服員均已接種疫苗；執行長柯比(Scott Kirby)致全體員工的公開信中說到：「公司了解可能有人反對這項政策，但事實十分清楚，只有每個人都接種，才能讓大家更安全。」

此外，為讓員工更有動機接種疫苗，聯航還宣布，已接種或所有在9月20日以前完成接種的員工，將加薪一日。

全美飛行員工會(Air Line Pilots Association)發函給會員指出，「或許少部分機師」不認同強制疫苗接種政策，但工會相信資方此一舉措合法；公會鼓勵每一位會員都接種疫苗；聯合航空強制接種政策無足為奇，柯比幾個月來都表示支持強制接種。

辦公室上班未打疫苗  CNN開除3員工

紐約時報報導，CNN總裁札克(Jeff Zucker)在公司內部信件中向全體員工說明：「過去一周以來，我們獲悉有三名員工明明未接種疫苗，卻回辦公室上班，違反公司強制接種政策，因此三人都已開除。我再強調一次，公司的強制接種令是『零容忍』政策。」札克表示，未來幾周內可能將正式要求員工繳交疫苗接種卡，證明接種後才能回到辦公室。

疫苗 柯比 紐約時報

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