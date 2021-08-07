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FDA：免疫力低下族群 追加施打第3劑疫苗

編譯林梅婕、記者張文馨／綜合6日電
美國可望對免疫力低下的族群追加施打第三劑新冠疫苗。(Getty Images)
美國可望對免疫力低下的族群追加施打第三劑新冠疫苗。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)內部人士透露，預計將在9月初釋出新冠肺炎疫苗補強針接種實施建議，包含定義補強針需間隔多久時間，以及需要接種補強針的族群有哪些。

這是美國政府首度同意追加施打新冠疫苗，也代表著拜登政府對新冠變種Delta病毒蔓延的憂心。

知情人士表示，65歲以上、患有免疫系統不全(immunocompromised)，以及去年12月至今年1月接種新冠疫苗者，可能都有接種補強針的需要。華盛頓郵報指出，最新政策將可使700萬人受益，包含癌症患者、接受器官移植者、患有風濕病和人類免疫缺乏病毒（HIV）患者。

研究顯示，目前通過授權的新冠疫苗至少在接種後六個月都能有效預防感染，但保護力會隨著時間延長而減弱，因此專家認為補強針才是延續保護力的最佳方式。

此外，多項研究也證實免疫系統低弱的人，接種疫苗後保護力仍相當有限；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)5日也說，能為該族群接種補強針非常重要。

一名消息人士表示，新冠疫苗製造商輝瑞(Pfizer)與BioNTech最新的研究數據指出，疫苗效力每兩個月就會降低6%，加上病毒持續變種，未來補強針很可能會廣泛使用；輝瑞計畫最快在本月向當局申請補強針使用授權。

另一家新冠疫苗研發公司莫德納(Moderna)則已於3日表示，已接種兩劑疫苗的人為能加強對抗變種病毒的保護力，預計在今秋會需要接種第三劑疫苗；莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)也說，9月會向FDA提出補強針使用授權申請。

已接種疫苗發生突破感染的案例雖然是極少數，人數卻有漸漸增加的趨勢，但幾乎沒有住院治療或死亡的情形，因此科學家們認為疫苗仍持續發揮效力。

然而，面對全球新冠疫苗資源供應不均，補強針接種計畫也讓白宮背負國際間的輿論壓力，要求美國通過補強針授權之前，應捐贈更多疫苗；世界衛生組織(WHO)4日更呼籲，至少應將補強針接種計畫暫緩至9月底。

消息人士還說，FDA官員正試圖釐清補強針是否能像一些兒時誘發免疫的案例，感染後免疫力往往更加持久，就好比小兒麻痺的疫苗，連續接種四劑後即可終身免疫。

疫苗 FDA 美國

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