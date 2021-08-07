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抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗

編譯郭宣含／綜合6日電
白宮6日宣布，美國接種新冠疫苗人數在過去兩周大增，全美已有半數人口已完成接種。(Getty Images)
白宮6日宣布，美國接種新冠疫苗人數在過去兩周大增，全美已有半數人口已完成接種。(Getty Images)

白宮新冠數據統計主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)6日宣布，涵蓋各年齡層的半數美國人已接種完新冠疫苗；這是Delta變種病毒推升新一波疫情之際，美國抗疫的重大里程碑。

聯邦疾病防治中心(CDC)在官網公布接種數據前，夏帕爾6日先在推特表示，全美過去一天接種逾82萬1000劑疫苗，包括接種首劑疫苗的56萬5000人；過去七天平均新接種疫苗的人數上升11%，過去兩周更成長44%，這說明有越來越多未接種疫苗者開始打疫苗。

CDC網站6日稍晚更新數據，全國逾1億6591萬人、50%人口已接種完新冠病毒，逾1億9376萬人、58.4%人口已打至少一劑新冠疫苗；上述數據涵蓋各年齡層的美國人，包括尚未符合接種資格的12歲以下孩童。

CDC數據也顯示，58.5%符合接種資格者已接種完畢。

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白宮6日宣布，美國接種新冠疫苗人數在過去兩周大增，全美已有半數人口已完成接種。(Getty Images)

拜登總統上任逾半年後迎來這項抗疫成就，日前美國也跨越70%成人接種至少一劑新冠疫苗的門檻。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)5日簡報時指出，美國接種率顯著上升，單日接種率寫下7月初以來新高，而且其中多數是接種首劑疫苗者。

齊安茲說：「美國人顯然已看到未接種疫苗、未受疫苗保護的影響，因此他們捲起衣袖打疫苗。」

美國接種率在4月中達到單日約330萬劑的高峰後便逐漸下降，停滯在單日接種50萬劑上下，不過近幾周數據顯示接種劑量已回升。根據「用數據看世界」(Our World in Data)統計，全美截至6日的一周平均接種劑量已超越69萬9000劑。

白宮6日宣布，美國接種新冠疫苗人數在過去兩周大增，全美已有半數人口已完成接種。(...
白宮6日宣布，美國接種新冠疫苗人數在過去兩周大增，全美已有半數人口已完成接種。(Getty Images)

不過美國50%人口打完疫苗的數據也顯示，抗疫仍有漫漫長路，尤其Delta變種病毒傳播，使新增確診、住院和病歿人數持續攀升之際。

CDC認為全國逾85%郡出現「顯著」或「高」程度的病毒傳播，並建議打完疫苗者在這些郡的室內公共場所應戴上口罩。

齊安茲5日表示，過去一周，七個接種率最低的州造成全美半數新增新冠確診和住院案例，而且這七州總人口僅佔全美四分之一。

疫苗 美國 CDC

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