舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點

邁阿密市一診所舉辦活動，提供疫苗知識。(Getty Images)

Delta變種病毒 持續推升美國 疫情，而Delta+病毒則開始現身舊金山灣區，專家表示兩種變種病毒恐一樣可怕；美國新冠肺炎一周單日新增病例逼近10萬，重回2月中高峰，而根據布朗大學公共衛生學院風險評估地圖，全美半數州的病毒傳播程度已達「臨界點」。

紐約市6日也再度淪為「高風險地區」，所有五區都符合CDC「高風險」標準，目前Delta變種病毒占83%新增確診案例，而且確診、住院和病歿人數持續攀升，顯示疫情持續惡化。

舊金山灣區專家密切關注另一種變種病毒：Delta+；聖他克拉拉(Santa Clara)公共衛生部門的資料顯示，該郡截至5日已發現64起Delta+案例，官員表示正持續追蹤Delta和Delta+，但目前資訊不足以判斷Delta+是否可能比Delta更令人擔心。

Delta+新病毒株是Delta病毒株的分支，且被認為比先前病毒株更容易傳播，但目前灣區最常見病毒株仍屬Alpha變種病毒。

舊金山加大(UCSF)傳染病學教授陳子平(Peter Chin-Hong)表示：「我們認為Delta+至少跟Delta一樣可怕，但還不清楚Delta+是不是比Delta更嚴重。」他指的嚴重性包括病毒傳播力、能否躲避疫苗 與其致病力。

據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠肺炎5日新增確診10萬9824例，過去一周單日平均則為9萬8518例；單日新增確診直逼10萬例的情況，更是2月中以來首見。

約翰霍普金斯大學統計顯示，跟三周前單日新增確診平均2萬6000例相比，現在的確診數字成長277%；全美各州過去七天的的確診案例維持穩定或上升，而新增病亡案例也開始上升。美國新冠肺炎5日新增535人病歿，過去一周滾動平均為426人。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，全美新增確診案例中，93%來自Delta變種病毒與其分支。

Delta變種病毒使美國傳播程度回到半年前高峰，當時新冠疫苗還未普及到可讓多數民眾接種；布朗大學公共衛生學院(Brown School of Public Health)風險評估地圖顯示，本周有25州病毒傳播風險呈現「紅色」，即每10萬人中，單日平均新增確診25例以上。

有鑑於此，該公共衛生學院人員認為，這25州的病毒傳播程度已達「臨界點」。

新冠病毒傳播速度飛快，根據該風險評估地圖，三周前僅有三州被列為紅色風險，兩周前有七州，上周則增至14州；本周更躍升至25州，等於全美半數州都具高傳播風險，前五名分別為佛羅里達、路易斯安納、奧克拉荷馬、阿肯色和密西西比州。

根據美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)最新數據，路州兒童新增確診率居全國之冠，每四名孩童就有一人確診；目前路州有約36萬名孩童符合疫苗資格，但僅有近5萬名、13%的12歲至17歲孩童已接種完畢，另有逾3萬7000人、10%的孩童接種一劑疫苗，遠低於全國平均。