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Delta大爆發 檢測爆量大塞車

記者顏伶如／綜合報導
Delta病毒株致檢疫測試量大增，等候時間也更長，致防疫努力倍受打擊。圖為紐約市在時報廣場設點為民眾檢測。(歐新社)
Delta病毒株致檢疫測試量大增，等候時間也更長，致防疫努力倍受打擊。圖為紐約市在時報廣場設點為民眾檢測。(歐新社)

華爾街日報報導，Delta變種病毒肆虐，加上越來越多場所要求未接種民眾須出示病毒檢測陰性證明，導致病毒檢測需求量大增，等候時間也因此拖長，控制病毒擴散的防疫努力因此受到打擊，職場、學校以及其他要求檢測證明的活動，出席率都大受影響。

如今全美國的新冠病毒檢測架構，包括醫療系統、連鎖藥局到檢驗實驗室在內，現在都加緊腳步以滿足突然增加的病毒檢測需求量。職場規定提供病毒檢測報告，聯邦政府防疫指南調整之後，建議已接種民眾若曝露於新冠病毒之下也要接受檢測，可能導致接下來檢測需求量更加提高。

報導指出，病毒檢測不足以及檢測案件累積嚴重，讓美國去年對抗新冠病毒疫情嚴重期間，面臨困難。

全美兩大藥局連鎖龍頭之一的CVS健康集團(CVS Health Corp)4日表示，旗下藥局目前出現病毒檢測需求量，遠遠超過今年的每日平均值。另外，居家病毒檢測組目前是CVS連鎖藥局店裡銷售最好的熱門商品之一。

CVS健康集團執行長凱倫‧林區(Karen Lynch)說，許多民眾覺得自己出現染疫症狀，因此檢測數量大增。她表示，CVS有充分能力可以面對病毒檢測需求量增加的問題。

去年夏天發生檢測案件大塞車問題的檢測實驗室「奎斯特檢測公司」(Quest Diagnostics)，本周稍早表示由於檢測需求量大增，目前正在評估得以擴充能力的不同方式。

「奎斯特檢測公司」指出，對於絕大多數新冠病毒檢測，都可在一天內回報結果。

4日早晨，紐約上西城一家CityMD診所門口，共有14人排隊等候接受病毒檢測。一名診所員工在門口說，估計等候時間約40分鐘，診所玻璃窗上則貼著告示指出，聚合酶鏈鎖反應(PCR)檢測報告等候時間約要三至五天。

排隊民眾之一的81歲婦人珠德‧杭特(Jude Hunt)說，正是第二次排隊等候接受PCR檢測，因為家裡聘請的清潔婦雖然已接種疫苗，卻還是染疫。

檢測 藥局 美國

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