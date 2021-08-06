準備開學了 白宮推動學生接種疫苗

新學期臨近，白宮正推動學生接種疫苗，以便今秋學校開學後能順利實體教學。圖為加州一醫療中心為一位12歲學生施打疫苗。(Getty Images)

新學期將至，白宮 憂心年輕人疫苗 接種率偏低，5日推動學生接種疫苗，強調疫苗可以讓學生運動賽事不必隔離檢疫，避免比賽結果無效；而在阿肯色州，因州長哈欽森(Asa Hutchinson)簽署州長令禁止強制學生戴口罩 ，為此兩個學區已狀告州長，另州治所在的小岩城市長拒不遵守州長令，也興訟請法院裁決。

戴口罩政治化 恐讓各校秋季無法安全開學

另外，聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)指出，大人們把要不要戴口罩政治化，恐讓各校無法秋季安全恢復開學，希望特別是共和黨籍的州長，別成為破壞學校重開的原因，孩子們已經受夠了。

白宮推動學生接種的方案包括央請兒科醫生在學生返校參加運動賽事時，要納入疫苗檢查，另鼓勵各校開辦保健室疫苗接種。

卡多納在白宮簡報室針對共和黨籍州長如佛州的德桑提斯(Ron DeSantis)、德州的亞伯特( Greg Abbott)釋出尖銳訊息，指出他們的州長令讓地方官員不無要求學生戴口罩，絲毫不顧聯邦疾病防治中心新頒指南，要求大家室內戴口罩，以免遭到快速散播的Delta病毒株所傳染。

卡多納另警告，共和黨州採取的政策，例如阻止各校頒布戴口罩要求，可能導致學期中斷，又要關校。

白宮推動學生接種疫苗，商請大宗簡訊業者及電話行銷業者接觸學生，鼓勵接種疫苗；不少專家及學區督察都認為，要提高學生疫苗接種率，像作戰要攻取山頭，困難又緩慢。

阿肯色州長下令禁強制戴口罩 兩學區告州府

在阿肯色州，馬里恩郡(Marion County)及小岩城兩學區以州長令違反州憲為由，興訟要求法院擋下州長哈欽森的州長令；小岩城市長還頒布命令，要求市內公共空間要戴口罩。

哈欽森面對州內疫情復熾，還延燒到年輕人，對自己4月所頒州長令十分後悔，要求州議會本周復會時，考慮撤回要求學校不得強制學生戴口罩的命令，卻面臨共和黨同志的頑抗。阿肯色州眾議會5日拒絕兩項提案，不容校區委員會要求12歲以下學生佩戴口罩；此舉顯示州議員6日復會重審州長禁令時，可能毫無動作。