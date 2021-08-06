白宮考慮中：來美旅客都要接種疫苗

白宮發言人莎奇 5日證實，美國考慮要求來美旅客須先打新冠疫苗。(歐新社)

白宮 新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)5日證實，正在考慮以後是否要求所有入境美國 的旅客都須接種新冠肺炎疫苗 ，作為全面開放國際旅遊的前提。

白宮強調，這項政策尚未定案，也還不會放寬現階段的旅遊管制措施；齊安茲說：「當開放國境的時機來臨，我們將會做好萬全的準備。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在另一場簡報會議中坦承，現行管制措施確實對各國標準不一，主要是依照該國的新冠肺炎疫情嚴重程度有所區別；但她表示，實施強制要求旅客接種疫苗的機率仍具不確定性。

近日白宮與各家航空公司和有關單位召開會議，商討如何執行強制外國旅客接種疫苗的政策，管制單位須考量疫苗接種證明的形式、以及接種疫苗的廠家是否已通過美國政府認證。

當局目前針對非美國籍旅客在過去14天內曾到訪英國、26個無邊界管制的歐洲申根區國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西列為禁止入境；最初美國於去年1月開始禁止中國旅客入境，之後又陸續增加其他國家，直到今年5月也將印度列為限制入境。

白宮發言人莎奇 5日證實，美國考慮要求來美旅客須先打新冠疫苗。(美聯社)

目前還不清楚未來是否也要求從墨西哥及加拿大入境的旅客比照辦理，相關官員透露，解除旅遊管制至少還需要幾周、甚至幾個月時間。

然而，有批評者認為現行旅遊管制毫無意義，因為一些確診人數居高不下的國家並未被納入管制的國家名單，反而是一些疫情已獲控制的國家仍受限制。

此外，近幾周拜登政府也在和美國航空公司討論，在旅遊管制放寬前先建立國際旅客接觸史的追蹤系統。