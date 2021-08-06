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佛奇：Delta比Alpha厲害千倍 若現新變種麻煩大了

編譯郭宣含／綜合5日電
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)5日表示，Delta病患的病毒載量比Alpha原始病毒株的病患高約千倍，若有另一種傳播力一樣高而且致病程度更嚴重的變種病毒出現，美國麻煩就大了；當局正加速為免疫系統低下者打補強針，密西西比州也提出此建議；莫德納藥廠則表示，接種完第二劑半年後仍有93%防護力，但仍呼籲有必要打補強針。

Delta變種病毒搗亂美國防疫，而且經證實也可感染已接種疫苗者；佛奇警告，美國「很幸運」能有疫苗對抗變種病毒，但若出現一種超越Delta的新變種病毒，美國恐陷入麻煩。

美一周單日平均新增確診9.4萬例

佛奇表示，遭Delta變種病毒感染病患的病毒載量，是原病毒株的1000倍，「若有另一種同樣高傳播力但致病更嚴重的變種病毒出現，那我們就真的慘了。未接種疫苗者誤以為這件事只跟他們有關，但錯了，此事關乎每個人」。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國過去一周單日平均新增確診近9萬4000例，比前一周單日平均高48%；而且2日和5日新增確診都超過10萬例。

佛奇預計，Delta變種病毒再繼續傳播，單日新增確診恐飆升至10萬至20萬例，但補強針可望扭轉美國疫情。

美國加入德國、法國和以色列，無視世界衛生組織(WHO)呼籲把補強針留給全球更多人打第一劑疫苗；美國現正積極提供補強針給免疫系統低下者，但監管官員必須完全批准新冠疫苗，或修改緊急使用授權，才能建議民眾打補強針。聯邦疾病防治中心(CDC)已開始在特定情況下，盡速提供第三劑疫苗。

密西西比州由於新冠疫苗接種率低，已成新一波疫情的重災區。該州現已開始提供補強針給...
密西西比州由於新冠疫苗接種率低，已成新一波疫情的重災區。該州現已開始提供補強針給願意接種者。(美聯社)

密西西比州、莫德納喊打補強針

密西西比州新增病例數高、接種率低，該州衛生廳現建議醫師，應考慮為免疫系統差的民眾接種第三劑新冠疫苗，包括移植或服用免疫抑制劑的病患；當局建議民眾接種完新冠疫苗至少四周後再打補強針，前兩劑打輝瑞或莫德納mRNA疫苗者，第三劑應打相同疫苗；而先前接種嬌生疫苗者，建議第三劑打mRNA疫苗。

莫德納公司5日表示，打完莫德納疫苗半年後，疫苗仍可維持約93%效力，跟先前臨床試驗94%的數據差不多；不過莫德納仍認為，冬季前必須打補強針，因為預計屆時抗體程度將漸減；輝瑞也提倡打補強針以維持高度保護力。

莫德納執行長表示，莫德納目前生產能力緊繃，不會再接新訂單，產量也不會超過今年8億至10億劑的目標。

白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種...
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現。圖為紐約一餐館貼出「不戴口罩者免入」的告示。(Getty Images)

疫苗 美國 莫德納

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