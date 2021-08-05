疫苗接種紀錄隨身帶 華郵實測智慧手機App

隨身攜帶病苗接種證明越來越有必要，專家建議還是用智慧手機的掃碼設置比較方便。(Getty Images)

越來越多餐廳、酒吧、健身房等商家要求消費者出示新冠疫苗 接種證明，如果不想帶著聯邦疾病防治中心(CDC)印製的白色疫苗卡到處跑，智慧型手機 是最簡便的權宜之計；華盛頓郵報報導，目前雖然沒有一體適用的疫苗卡應用程式或軟體系統，還是有不同方式將疫苗接種紀錄儲存於手機中，以便隨時使用。

俗稱「疫苗護照」(vaccine passports)的應用程式先前引起熱烈討論，「維護公共健康」與「享有個人自由」孰輕孰重，分寸如何拿捏，兩派人士意見相左；某些機構甚至在「疫苗護照」推出前，先提早一步宣布禁用。

紐約州 今春領先全美，搶先推出「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，但隨著疫情趨緩，加上民眾存有疑慮，並未普及。

加州、科羅拉多、路易斯安納、新澤西、紐約、猶他等州政府各自設立窗口或推出應用程式，讓民眾下載完整版的疫苗接種紀錄；沃爾瑪(Walmart)以及連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)等，都各自設有數位管道，讓在旗下藥局接種疫苗民眾能直接取得接種紀錄。

華盛頓郵報指出，透過數位管道讀取疫苗接種紀錄有其缺點，某些私人公司研發的程式，並沒有考量到資安保護，甚至在消費者使用一段時間後開始收費；潛藏的設計缺陷也可能遭不肖人士利用，導致消費者隱私遭受侵犯。

舉例來說，對於即將前往夏威夷度假的遊客，如果要使用全面數位化的疫苗接種紀錄，便要在兩個網站同時操作，還要使用第三方應用程式；沒有智慧型手機的民眾，還是可以攜帶疫苗卡出門，只不過某些專家建議，最好攜帶疫苗卡影印本，不要攜帶正本。

報導指出，經過實際測試，免費版的「清楚健康通行證」(Clear Health Pass)是彈性空間最高，獲得採用也最普遍的選擇，VaxYes與Airside也是不錯選擇；這三種應用程式的共同點都是可以快速取得疫苗接種紀錄，缺點則是紀錄填寫屬於榮譽制(honor system)，資料是否絕對獲得採用，並不容易判斷。

民眾可以直接將疫苗卡拍照，存在手機內的相簿功能。如此作法優點在於取得方便，缺點則是某些手機對於照片儲存的隱私保護較不完整。

另外，民眾也可以下載政府機關的官方版疫苗接種紀錄，從「精益求精通行碼」、「清楚健康通行證」或CommonPass均可取得，優點在於這些檔案都是經過百分之百驗證的原版紀錄，萬一CDC核發的疫苗卡遺失，都能做為替代；但各州政府規定不同，應用程式設定手續略為繁瑣，則是美中不足之處。