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全美最大連鎖養老院強制員工接種 不打疫苗就開除

記者張聲╱綜合報導
全美規模最大的連鎖養老院「創世紀醫療照護」要求全部員工接種疫苗，否則辭職。圖為在紐約州一家養老院休養的老人，去年疫情期間紐約州老人新冠病歿人數高居不下。(美聯社)
全美規模最大的連鎖養老院「創世紀醫療照護」要求全部員工接種疫苗，否則辭職。圖為在紐約州一家養老院休養的老人，去年疫情期間紐約州老人新冠病歿人數高居不下。(美聯社)

全美規模最大的連鎖養老院「創世紀醫療照護」(Genesis Healthcare)要求40%還沒打疫苗的員工接種疫苗，否則就別來上班了。這是Delta變種病毒肆虐下，美國第一個不怕員工離職，規定全體員工打疫苗的大機構。

創世紀醫療照護機構有400家養老院，7萬名員工，其中40%仍在抗拒接種疫苗，管理階層甘冒人力短缺的風險，下此規定，目的就是為了預防變種病毒帶來群聚感染，造成住院老人感染。

公衛專家認為養老院必須強制所有員工接種疫苗，因為未接種疫苗的工作人員，會危及住院老人；老人即使已經接種疫苗，因為年紀大、體力較差，免疫系統也較弱，仍可能染疫。

聯邦統計資料顯示，7月19日到25日一個禮拜內，全美養老院確診案例達1250，比前一周多了一倍，死亡人數為202。

「更佳照護家庭」組織領導人布萊安‧李(Brian Lee)認為創世紀此舉，有帶頭作用，其他長照機構會有樣學樣，「一張大骨牌倒下來了。」

喬治城大學衛生法教授高思廷(Lawrence Gostin)也認為創世紀這樣做，會產生滾雪球效應；他說，到今天還抗拒打疫苗的要求，良心怎過得去？

有些地方政府已不待業者「自律」，就直接下令所有養老院的員工必須打疫苗。

這個問題，如今亦顯急迫：傳染力強的Delta變種病毒讓全美確診人數暴增到每天9萬人，創下2月以來的新高，養老院群聚感染的案例有好幾個，佛州、路易斯安納等州的住院率，也飆升到2020年病疫襲美以來最高水平。

然而，美國1萬5000個養老機構，卻因為害怕員工集體辭職以示抗議，不敢要求員工打疫苗。四分之一養老機構還沒有發生集體離職，就已人力短缺。

亞特蘭大的坎特伯瑞養老院元月下令員工必須接種疫苗，執行長黛比‧麥克尼爾求助醫學專家，請專家耐心向員工說明疫苗的必要，結果180名員工當中，只有10人辭職，而全院2月迄今，都沒人確診。

新澤西州一家猶太裔養老院527名員工，僅5人辭職；伊利諾州一家有250名員工的養老院，強迫打疫苗後，也只有2人辭職。

疫苗 養老院 變種病毒

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