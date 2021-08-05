全球新冠病例破2億…美平均日增8.5萬 半年最高

路易斯安納的37歲丹尼爾後悔自己沒有接種，染上Delta病毒，躺在醫院。(美聯社)

全球新冠肺炎累計確診4日突破2億大關，美國 在過去數周平均單日新增確診則逾8萬5000例，寫下情人節以來最高，而且Delta變種病毒 恐在未來數周使新增病例達到高峰；根據聯邦疾病防治中心(CDC)預測，Delta變種病毒在美國已排序新冠病毒的占比已達至少93%，該比率在中西部等低接種率區更高。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球新冠肺炎4日確診人數逾2億12萬382例，425萬4824人病歿；美國確診3532萬3182例，61萬4793人病歿。世界衛生組織(WHO)指出，在7月19日至25日間新增確診近400萬例，新增病例主要在缺乏疫苗的國家。

近日Delta疫情嚴重的印尼，新冠病歿人數在4日超過10萬人大關，在西爪哇的醫務人員抬著病歿者的棺木。

「紐約時報」(NYT)報導，全球新冠肺炎確診累計一年多才達1億例，但僅六個月就再增加1億例，使累計逾2億例；儘管許多國家持續實施嚴格防疫限制，但變種病毒仍不斷擴散。

美國Delta變種病毒病例恐在8月達到高峰，但專家認為疫情 難測，因為疫情變化很大部份仰賴於難以預測的變因：人類行為。根據紐時數據，截至2日，美國過去數周單日平均新增確診8萬5866例，不僅高於去年夏季近6萬7000例的高峰，更寫下情人節以來紀錄。

麻州大學生物統計學者賴克(Nicholas Reich)表示，疫情難測難控，但尚有一絲樂觀希望，只要大家謹慎防疫，便有望改變疫情趨勢。

美國整體疫情遵循英國病例趨勢，英國新增病例在6、7月暴增，7月達到高峰後便大幅下降；專家表示，若根據英國趨勢來看，美國病例有可能會驟降，但專家不太有把握，因為各地感染情況、接種率和防疫規定不同。

德州大學流行病學數據學者福克斯(Spencer Fox)不看好德州疫情，美國上周三個新增病例中，就有一例來自佛羅里達州和德州，他認為民眾須大幅改變行為，疫情才能減緩。

根據CDC數據，美國已排序的新冠病毒病例中，截至7月31日的過去兩周，Delta變種病毒估計至少占93%的病例，在中西部等接種率低的地方占比更高；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)兩周前才說，Delta變種病毒占比為83%。

紐約市仍有近四成人未接種疫苗，成為防疫缺口。圖為紐約市民在接種疫苗。(美聯社)

許多美國人開始不戴口罩、出遊，再加上變種病毒肆虐，華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)預測，從7月26日到11月1日間，美國新冠病歿人數估計再增7萬6000人至逾68萬3000人，但如果95%美國人戴口罩，可望挽救4萬9000人的性命。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)上周預測，美國再過二至三周，就能挺過當前疫情高峰；但也有其他專家認為，學校8月底重新開學恐延續這波高峰。