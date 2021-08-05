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譚德塞籲富國緩打追加針 美拒絕：疫苗充足可供需要

記者張文馨╱華盛頓報導
白宮發言莎奇對世衛組織秘書長譚德塞稱建議富國暫不打第三劑補強針，留給窮國使用的說法，加州駁斥。(美聯社)
白宮發言莎奇對世衛組織秘書長譚德塞稱建議富國暫不打第三劑補強針，留給窮國使用的說法，加州駁斥。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4日呼籲富國放緩追加施打新冠疫苗，讓窮國有機會跟上，以達到全球疫苗普及的目標；白宮發言人莎奇對此表示，這是錯誤選擇，美國疫苗充足，既可供應國內需求也可捐贈他國，兩者並行。

此外，多家媒體報導，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)最快本周將下令要求全體現役美軍接種新冠疫苗，這是回應拜登總統的要求。

新冠疫情因變種病毒Delta擴散持續升溫，以色列等部分國家開始施打第三劑疫苗補強防禦力，拜登政府至今仍持不需補打的論調，還在評估中。

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)4日在記者會呼籲，這些國家至少在9月前暫緩追加施打疫苗，讓正在為取得疫苗奮鬥的貧困國家有更多機會為人民施打一劑。

譚德塞說，「當世界上最脆弱的人民還無法得到保護時，我們不可以也不應該接受那些享有全球多數疫苗的國家消耗更多疫苗」。

世衛組織秘書長譚德塞4日在日內瓦總部建議富國暫不打第三劑補強針，留給窮國使用。(...
世衛組織秘書長譚德塞4日在日內瓦總部建議富國暫不打第三劑補強針，留給窮國使用。(美聯社)

譚德塞也說，現階段目標是九月底前各國疫苗普及率至少10%；到目前為止，全球超過八成疫苗都集中在中高收入以上國家，這些國家占世界人口不到一半。

莎奇(Jen Psaki)在白宮記者會表示，這是錯誤選擇，美國疫苗充足，既可供應國內需求也可捐贈他國，兩者並行，不需要選擇。

莎奇表示，美國捐輸外國疫苗才剛達到1億1000萬劑里程碑，接下來將有更多需求，相信美國可以兼顧。

拜登上周宣布所有聯邦雇員都須證明自己完整新冠疫苗，否則須戴口罩、維持社交距離且禁止公務旅行，國防部據此適用全體員工。

拜登日前也要求奧斯丁考慮軍隊疫苗強制令，有線電視新聞網(CNN)報導，奧斯丁最快本周就會宣布讓現役美軍接種疫苗，這項決定需要獲得食品藥物管理局(FDA)授權。

CNN報導，奧斯丁正在諮詢相關機構，希望取得授權讓接種疫苗具強制性，在拜登支持下，不排除先取得總統豁免以加快行動腳步。

路透報導，美國正在規畫若全面解除旅遊限制，要求所有外國旅客入境前均需完整接種疫苗；不過拜登政府現階段還沒打算全面解禁，此舉是在為未來重新開放國際旅行預作準備。

CNN報導，這項跨部門的計畫還在初期階段，美國考慮要求所有外來旅客都接種疫苗，少數例外；這項計畫還未定案。

疫苗 拜登 美國

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