葛謨涉性騷 CNN主播弟幫想聲明竟稱「是玩笑」

在CNN擔任熱門黃金檔主播的Chris Cuomo（左），是紐約州長葛謨（右）的弟弟，經常替哥哥做政治顧問。(美聯社)

紐約州 長安德魯‧葛謨 (Andrew Cuomo)深陷性騷擾 醜聞風波，而他在「有線電視新聞網」(CNN)擔任主播的弟弟克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)曾就一份聲明提供意見，讓克里斯在CNN的角色受到質疑。

調查報告顯示，克里斯是葛謨州長及其行政辦公室不支薪的政府外團隊顧問之一，且曾就今年以來的多項性騷擾案件提供諮詢和意見；克里斯還曾替其兄起草2月28日的性騷擾指控回應。

克里斯的名字在紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布的165頁調查報告中出現四次；報告指出，克里斯等人「定期提供有關紐約州運作的機密特權訊息，並幫助做出影響公務及其雇員的決策，且這些人都沒有正式的角色、義務或職權，而這些人的共通點就是都對(紐約)州長忠心耿耿」。

葛謨州長的發言人及資深顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)形容，顧問團隊經常聚會，他們是「長期陪伴我們且可信任的人們。 」

報告指出，克里斯2月27日透過寄出一封有附件的電子郵件，對葛謨州長的公開聲明提供意見，內容攸關州長無意冒犯任何人或其行為造成任何危害；尚不清楚克里斯親自撰寫此文稿，或綜合他人意見寫成。

該電郵內容建議葛謨州長說，「有時我很頑皮，會開玩笑，但唯一意圖只是希望讓嚴肅的事增添趣味。」

這不是克里斯第一次因為擔任葛謨州長的顧問而引起非議，CNN曾在「華盛頓郵報」(Washington Post)報導克里斯參與葛謨州長的顧問策略電話會議後，指克里斯的行為不當。

CNN過去曾發表聲明，表示克里斯並未參與CNN報導葛謨州長性騷擾醜聞的報導。