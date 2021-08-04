葛謨被認定性騷擾 拜登籲辭職…紐約州長政治生涯恐終結

紐約州長葛謨3日公布在事先錄好的影帶中，辯解自己清白，絕無對員工性騷擾情事。(美聯社)

拜登總統3日表示紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)應該辭職下台。這是在紐約州檢察長辦公室3日公布165頁調查報告認定，民主黨籍紐約州長葛謨性騷擾 了11名女性後的最嚴厲的辭職要求。

63歲的葛謨一年之前因為領導紐約度過疫情危機，政治行情隨之水漲船高，但性騷擾風暴卻可能讓他的政治生涯因此畫下句點，還可能面對控罪及法律訴訟。

拜登總統3日在白宮放出重話，認為紐約州長葛謨應自動辭職。(路透)

紐約州檢方今年初展開調查行動，3日調查報告公布後，葛謨立即面被迫臨辭職的聲浪，以及遭彈劾的可能，其他黨內盟友也同聲呼籲葛謨請辭。

拜登3日對媒體記者說：「我覺得他(葛謨)應該辭職。」眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、代表紐約的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、紐約州所有民主黨國會眾議員及紐約市長白思豪等民主黨要角，3日也都發表類似聲明要葛謨辭職。

州眾議會：盡快彈劾調查

歷時將近五個月的非刑事調查是由紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)主導，兩位外部律師安妮‧克拉克(Anne Clark)及金賢俊(Joon Kim)率領調查行動；調查報告指出，對葛謨提出性騷擾指控的11名前任或現任州政府員工，所言都是事實，包括一名助理指控葛謨曾在州長官邸伸手到她襯衫裡襲胸；另一名擔任州長隨扈的女州警則指控葛謨觸摸她的腹部與背部。

紐約州檢察長詹樂霞3 日舉行記者會，提出調查報告，指州長葛謨長期性騷擾下屬，為紐約州政壇投下震撼彈。(美聯社)

克拉克指出，對葛謨提出性騷擾指控的受害者證詞，都獲得不同程度的確認，例如其他證人可以證明所言為真，或有當時的簡訊紀錄為證；調查人員總共訪問了179人，也包括葛謨。

檢察官報告指出，對於其中一名指控性騷擾的女性，葛謨曾經施以報復。

州檢察長辦公室公布獨立調查報告，認定葛謨性騷擾多名女性。(州檢察長提供)

若葛謨不主動辭職，紐約州議會已準備直接彈劾。負責彈劾起訴的民主黨籍紐約州眾議會議長希士提(Carl Heastie)3日也表示，對葛謨啟動的彈劾調查將盡快展開。

葛謨強硬回應：絕不辭職

政治生涯面臨考驗的葛謨，3日回應態度毫不退讓；他在錄影聲明中說，調查報告描述的事實不太一樣，並說從來不曾以不當方式碰觸任何人，或講過任何不當的性騷擾言論；葛謨在影片中說，所謂性騷擾言行的指控純屬捏造，調查程序則是出自「政治與偏見」。

美聯社報導，知情人士透露，葛謨與希士提通電話時強調絕不請辭，也告訴希士提必須要民主黨議員全力催票護航，阻止彈劾案；希士提在電話中則對葛謨說「無法照辦」。

民主黨籍紐約檢察長詹樂霞並未表示檢察官可能提出刑事起訴，但地方主管機關卻可以根據檢察長調查報告資料做為起訴根據；紐約州奧伯尼(Albany)地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)表示，將向詹樂霞辦公室索取資料，也希望其他受害女性直接聯絡。