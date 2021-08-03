葛理漢自曝遭新冠突破感染：如未打疫苗會更糟

第一位完全接種被突破式感染的共和黨聯邦參議員葛理漢。(美聯社)

共和黨重量級聯邦參議員葛理漢 2日表示，自己受到新冠病毒突破感染，不過症狀輕微，很高興先接種過疫苗 ，不然這次染疫病情恐更嚴重；國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)表示，目前沒有證據顯示全國要開打疫苗補強針，政府將不惜代價避免因疫情 再度封城。

另一方面，前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)長高特里布(Scott Gottlieb)表示，他相信最快自9月起，就會替長者及免疫力虛弱民眾施打補強針。

葛理漢表示自己7月31日夜裡出現流行性感冒的症狀，1日早晨去看醫生，結果獲告知確定感染到新冠病毒；葛理漢表示將自我隔離10天。

共和黨聯邦參議員葛理漢2日在推文中表示，自己受到新冠病毒突破感染，不過症狀輕微。(取自推特)

葛理漢自述感覺像得了鼻竇炎，目前病症狀輕微；很高興接種過疫苗，要是沒接種，他敢打包票現在不會這麼好過，症狀一定慘得多；葛理漢的發言人畢夏普(Kevin Bishop)指出，66歲的葛理漢7月31日到參議員曼欽(Joe Manchin)的船屋參加活動，現場還有其他參議員。

柯林斯指出雖無證據認定全國必須施打疫苗補強針，但NIH幾乎每天都關注事態發展；FDA監督補強針事宜，由國內及國外如以色列、英國蒐集據，要不要補強針，大家猶在熱議；他想強調，目前國內批准的疫苗如輝瑞、莫德納、嬌生，對抵禦新冠病毒Delta變種病毒，效能都很強，所以現階段沒道理匆匆追加補強針。

柯林斯指出，大多數預測都認為8到10月疫情會很嚴峻，Delta病毒株導致染疫人數會告大增；為了防止全國大規模封城，政府可能採取一些不盡然受到民眾歡迎的措施，比如再頒室內集會戴口罩建議，即便已完成接種者也一樣，總之政府將不計代價避免封城。

高特里布對則認為，9月到10月間就會替長者及免疫力較弱的國民追加疫苗補強針；他認為美國對補強針較謹慎，速度較慢；長者及去年12月、今年1月已接種過疫苗的人，考量加打補強針要更積極一些；再加上現在有人對新冠病毒仍懷疑觀望，最後會發生突破式感染，疫情演變得更嚴重，事態真叫人擔心。