CDC數據：突破感染重症機率極低 不到0.001%

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，完成新冠肺炎疫苗接種者染疫住院或死亡的機率極低。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC )數據，截至7月26日的最新統計，完成新冠肺炎疫苗 接種者染疫住院或死亡的機率極低；而非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)也以CDC的數據進行分析後表示，已完成接種新冠疫苗的民眾當中，出現突破感染(breakthrough infection)案例者，並不到0.001%。

不過，CDC紀錄的突破感染只包括住院或死亡的案例；該統計指出，在1億6300萬名完成新冠疫苗接種的人當中，至少有6587人被列為突破感染；共有6239人接受住院治療，1263人死亡，且突破感染的案例中高達74%的人都是65歲以上的高齡患者。

凱瑟家庭基金會指出，CDC數據中，已完成接種的民眾出現突破感染而住院者，約有0.004% ，因為突破案例而死亡者更不到0.001%。若以人數換算，在全美1億6300萬已完成接種民眾當中，大約出現6600例病情嚴重的突破感染案例。

截至1日國內新增2萬5141例確診，同時連續七天的平均新增確診人數為7萬9951例；儘管這項數據是自今年2月16日以來的最高紀錄，但確診者中大多都是未接種疫苗者。

凱瑟家庭基金會表示，有對CDC通報突破案例的州當中，平均而言，州內已完成接種民眾發生突破感染的比例，都不到1%。比例最低的是康乃狄克州的 0.01%，比例最高的是奧克拉荷馬州的0.9%。

已完成接種民眾的染疫住院率和染疫死亡率，在加州、德拉瓦州、華府特區、印第安納州、新澤西州 、新墨西哥州、佛蒙特州、維吉尼亞州都是零，阿肯色州則為0.06%。

根據凱瑟家庭基金會報告，目前全美確診案例當中，高達90%出現在未施打疫苗民眾身上，染疫住院及染疫死亡案例當中，超過95%案例都沒打疫苗。

報告指出，在絕大多數州裡，目前確診案例高達98%是並未接種疫苗的民眾。