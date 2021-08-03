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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

雇主對未接種者失耐心 要求強制打疫苗、定期檢測

記者顏伶如╱綜合報導
雇主對於尚未失打疫苗的員工，已經漸漸失去耐心，有雇主要求未打疫苗的員工必須定期接受病毒檢測。（美聯社）
雇主對於尚未失打疫苗的員工，已經漸漸失去耐心，有雇主要求未打疫苗的員工必須定期接受病毒檢測。（美聯社）

過去幾個月來，全美絕大多數雇主透過宣導、紅利以及其他獎勵措施，鼓勵員工接種新冠疫苗，但現在雇主對於尚未失打疫苗的員工，已經漸漸失去耐心。美聯社報導，越來越多雇主如今祭出不同手段，向拒絕打疫苗的員工施壓，除了頒布要求打疫苗的強制規定，也有雇主要求未打疫苗的員工必須定期接受病毒檢測。

對於要求旗下員工打疫苗態度趨嚴的雇主，身為全美規模最大雇主的聯邦政府便是其中之一。加州政府、紐約政府也都要求員工必須打疫苗。科技巨擘谷歌(Google)、臉書(Facebook)、娛樂集團迪士尼公司(Walt Disney Co.)及職業美式足球聯盟(NFL)都包括在內。某些醫院、大學、餐廳、酒吧以及娛樂場所，都開始要求員工必須打疫苗。

不過，報導指出，雇主推出的這波要求打疫苗規定，對於數百萬仍未打疫苗的民眾，影響效果恐怕有限。

美聯社分析，許多推出打疫苗規定的公司，員工以辦公室人員為主，這些勞工絕大多數都已打了疫苗，而且不想跟沒打疫苗的同事一起工作。

相較之下，仰賴低薪藍領勞工的大型企業，例如食品製造商、倉儲業、超市業者及其他零售連鎖店家，卻不太願意強迫規定員工必須打疫苗，害怕勞工被這些新規給嚇跑，導致人手短缺問題惡化。

紐約州州長、新澤西州州長都已宣布，從事交通運輸業、典獄人員、醫院及養老院員工，都必須接種疫苗或定期接受病毒檢測。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，如果確診案例持續走高，接下來將強制規定養老院員工、教師、醫護人員必須全面接種疫苗。他也說，酒吧、餐廳以及其他私人經營商店，應該要求消費者必須接種疫苗，才能上門消費。

疫苗 紐約州 勞工

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