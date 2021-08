眾院共和黨報告：武漢病研所洩毒 大量證據

眾院外交事務委員會的共和黨人2日公布報告指,多數證據新冠疫情病毒是從中國武漢病毒研究所外洩。但美國情報機構尚未得出這樣的結論。圖為今年2月警衛在武漢病毒所門前駐守。(路透)

眾院共和黨2日發布報告指出,大量證據指向荼毒全球的新冠病毒是由中國武漢病毒研究所 外洩,另有「充足證據」指出,武漢病毒研究所科學家在美方專家協助下,動用中、美政府款項,致力於修改各種冠狀病毒企圖感染人類,而這種生化戰操作得以匿而不彰。

但中國外交部發言人趙立堅日前則駁斥美國 為轉移自身抗疫不力,於是把病毒溯源政治化,「這是掩蓋美國企圖遏制中國崛起的愚蠢無益的政治策略」。

路透(Reuters)2日報導,眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Mike McCaul)公布這份由委員會共和黨完成的報告,敦促兩黨合作調查新冠病毒、疫情的起源;疫情迄今已致全球440萬人病殁。

華中武漢市2019年查出首批新冠病例,某些專家認為,致病原是武毒所用基因改造科技的冠狀病毒,不慎流出,但此說尚未獲得證實。

其他專家則懷疑,疫情是因寄宿在動物身上的病毒傳染給人類所致,事發地點在武毒所附近的海鮮市場。

圖為今年2月WHO調查專家組成員抵達武漢病毒所。(路透) HEALTH-CORONAVIRUS/WHO-CHINA:WHO team visits Wuhan Institute of Virology Peter Daszak and Thea Fischer, members of the World Health Organization (WHO) team tasked with investigating the origins of the coronavirus disease (COVID-19), sit in a car arriving at Wuhan Institute of Virology in Wuhan, Hubei province, China February 3, 2021. REUTERS/Thomas Peter

共和黨報告說,「我等此刻相信,完全駁斥海鮮市場起源說,時機已到;我們另相信,大量證據已證明病毒真由武毒所外洩,時間點在2019年9月12日之前」。

報告援引自稱新出現及以往未獲重視的資訊,談到武毒所的安全防護約定,包括該所2019年7月要求150萬美元的款項,以翻修所方危險的廢棄物處理系統,而該系統使用還不到兩年。

今年4月,美國頂尖情報機構還表示認同科學界的共識,指新冠病毒並非人為或經過基因修改。一名熟悉目前情報評估的消息人士表示,美國情報界尚未對病毒是否來自動物或武漢病毒研究所一事做出任何結論。

拜登總統5月下令美國情報界加速查出新冠病毒的起源,90天內要提出報告。

知悉當前情報界追查進度的消息人士指出,目前尚未達成結論,不確定病毒是源自動物還是武漢病毒研究所。

但趙立堅指出,中國環球電視網(CGTN)進行線上民意調查,參與調查的網民有八成認為新冠溯源問題已經政治化,美國歪曲事實、違背科學另大搞脅迫,妄圖迫使科學界在其霸權威逼下轉而支持「實驗室洩漏說」;趙立堅表示,中國「正告美方,在事實、科學、正義面前,政治操弄不得人心,只會以失敗告終」。