70%成人打疫苗 晚1月達標…拜登再促接種：準備因應病例暴增

雖然晚了一個月，但全美7成成人接種疫苗率，2日終於達標。圖為路易斯安納州醫療人員討論接種工作。(美聯社)

美國 2日終於達到70%成人至少接種一劑新冠疫苗 的里程碑，雖然比拜登 總統原設7月4日目標晚一個月，但在Delta變種病毒傳播和部分民眾仍拒打疫苗之際，此消息令公衛人員鬆一口氣。拜登總統在推特宣布達標好消息，稱這是項了不起的進展。但他也說，美國還有很長的路要走，尚未打疫苗的民眾應儘快接種，「讓我們徹底擊敗這個病毒」。

拜登再呼籲民眾接種疫苗，他表示全美「準備因應從未見過的新冠病例暴增」。

他說，但有別於一年前，如今美國有能力拯救生命並維持經濟成長，「我們知道我們可以大幅降低國內病例，我們辦得到，去打疫苗！」

不過，全美新冠疫情持續升溫，至今累計確診逾3500萬例，7月30日新增確診逾10萬例、當周平均單日新增約7萬例，其中加州成為國內首個確診逾400萬例的州，佛羅里達州30日單日新增確診破紀錄後，隔日染疫住院人數再破紀錄。

剛過12歲生日的加州少年艾金斯基上月底施打疫苗，近日爆發的Delta變替病株讓他很害怕。(美聯社)

白宮新冠數據統計主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)2日在推特宣布：「周一里程碑：今天我國累計有70%成人接種至少一劑疫苗！全國2日打了46萬8000劑疫苗，包括首次接種的32萬人(相較上周一25萬7000人)。」

夏帕爾表示：「這是7月4日以來出現最多的七日平均首度接種人口，讓我們繼續努力讓更多符合資格者接種疫苗！」

拜登5月宣布，要在7月4日國慶日前讓全美至少70%成人施打一劑疫苗。由於疫苗接種速度不如預期，這個目標直到今天才達成。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠病例突破3500萬例，病歿人數逾61萬例。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，30日新增確診逾10萬例，當周平均單日新增確診約7萬例，而當周平均單日病歿人數比前一周增加33%，平均染疫住院人數也周增46%。

專家預測，全國受到Delta變種病毒威脅和大量民眾恢復正常活動，8月單日恐新增確診多達14萬至30萬例。目前未接種疫苗者面臨最大風險，雖然已接種疫苗者也可能染疫，但病例數極少。數據顯示，目前確診者絕大多數都是沒有接種疫苗的人。

根據國家廣播公司(NBC)統計，加州1日新冠確診人數累計突破400萬例，成為全國第一個跨越此門檻的州。

接種率低的地區爆發最嚴重的疫情，雖然新增病例再次引發口罩令的討論，但專家表示，最重要的辦法還是讓更多人接種疫苗。根據追蹤疫情的Covid Act Now網站，人均新增確診病例最高的幾州分別是路易斯安納、阿肯色、密西西比和佛州，這四州接種率都偏低。

根據佛州聯邦公衛廳數據，佛州30日新增確診2萬1683例，創疫情以來單日最高紀錄後，隔日再打破先前染疫住院人數紀錄，1日共有1萬207名新冠住院病患；佛州人均住院數居全美之冠，而且病患年齡層大幅下降。