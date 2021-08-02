社群批官員被勒令回國 白俄短跑選手尋求庇護

參加東奧的白俄羅斯女子百米選手Krystsina Tsimanouskaya，因批評教練，擔心返國後會遭到報復，在東京機場時拒絕登機，尋求政治庇護。(路透)

原定參與東京奧運 女子200公尺短跑項目的白俄羅斯 選手齊瑪諾斯卡雅(Krystsina Tsimanouskaya)日前在社群媒體 上批評白俄羅斯奧運代表團官方，遭代表團勒令回國，但她拒絕登機並於1日晚間在機場向日本警方求助，她表示將尋求奧地利大使館庇護。

參加東奧的白俄羅斯女子百米選手Krystsina Tsimanouskaya，因批評教練，擔心返國後會遭到報復，在東京羽田國際機場時拒絕登機，尋求政治庇護，與到日本警方交談。(路透)

齊瑪諾斯卡雅原定2日參與200公尺短跑比賽，日前她在Instagram上批評白俄羅斯代表團官員，說她從未參與4×400公尺接力田徑比賽，但仍被安排加入該項目，隨後她在社群媒體上表示遭到代表團施壓，並向國際奧林匹克委員會求助，「我被施壓，他們在未經我同意下試圖強行將我帶離這個國家。」

齊瑪諾斯卡雅聯繫白俄羅斯體育團結基金會(The Belarusian Sport Solidarity Foundation)請求幫助，她擔心被強制驅逐回明斯克；基金會發言人奧皮金(Alexander Opeikin)告訴美聯社：「這起事件相當嚴重，有清楚的跡象顯示她的生命將在白俄羅斯受到威脅。」

齊瑪諾斯卡雅在東京羽田機場找日本警方幫忙，外交官員隨後抵達機場；根據最新消息來源，齊瑪諾斯卡雅2日早上在一間警察局中，她表示「我向警察解釋我是如何被帶離奧運選手村的，現在我處境安全並正在思考晚上該去哪裡。」

參加東奧的白俄羅斯女子百米選手Krystsina Tsimanouskaya，因批評教練，擔心返國後會遭到報復，在東京羽田國際機場時拒絕登機，尋求政治庇護，受到日本警方護送。(路透)

在東京奧運開始之前，國際奧委會與白俄羅斯國家奧委會之間就有爭端，國際奧委會表示已介入此事，並於聲明中說「國際奧委會正在調查這一情況，並已要求國家奧委會說明。」國際奧委會正在調查來自該國選手的投訴，選手指出自從去年８月該國有爭議的總統大選後，他們就因參與抗爭活動遭受報復恐嚇。

白俄羅斯體育團結基金會表示齊瑪諾斯卡雅已被安置在安全的地方，她將尋求奧地利大使館的庇護。

國際奧委會已與齊瑪諾斯卡雅聯絡，並於推特上聲明齊瑪諾斯卡雅「感到安全」，國際奧委會與東京奧運官方將持續與齊瑪諾斯卡雅及白俄羅斯官方溝通。