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手臂交叉表達理念 美國選手違規？2個奧會不同調

編譯洪毅╱綜合1日電
東奧期間，美國選手把個人政治意見帶到賽場，引起更多爭議。圖為美國鉛選手Raven Saunders在1日獲得銀牌後在受獎台上高舉雙臂做交叉狀，象徵有不公平的事都交匯在一起。(路透)
東奧期間，美國選手把個人政治意見帶到賽場，引起更多爭議。圖為美國鉛選手Raven Saunders在1日獲得銀牌後在受獎台上高舉雙臂做交叉狀，象徵有不公平的事都交匯在一起。(路透)

美國鉛球女將雷文．桑德絲(Raven Saunders)在1日的奧運賽場上，以19.79公尺成績奪下銀牌；但是在頒獎台上，桑德絲領獎後做手臂交叉狀，以表達政治性的理念，而此舉是否違規、該如何處分，國際奧會(IOC)與美國奧會(USOPC)並不同調，。

紐約時報報導，桑德絲一直致力於傳達族群正義與克服心理疾病的理念；奪下銀牌後，桑德絲在Instagram上說，這面獎牌「獻給黑人、LGBTQIA+，或是苦於心理疾病的大家」。

但是，根據國際奧會規定，運動員禁止在運動場內及競賽時做出政治性的示威，代表桑德絲有可能面臨懲罰，內容包括口頭譴責，到剝奪獎牌，甚至禁賽一段時間等都有可能，儘管國際奧會並未具體明定懲罰的標準及細節。

國際奧會的規定遭指與言論自由有衝突，2028年洛杉磯奧組委會主席瓦瑟曼(Casey Wasserman)去年6月向國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)呼籲廢止此規定；美國奧會後在12月頒布規定，只要運動員沒有對任何個人或團體表達仇恨，就不會懲罰表達理念的運動員。

由於國際奧會與美國奧會的看法有矛盾之處，因此如何處理桑德絲的舉措成為問題；國際奧會首席發言人亞當斯(Mark Adams)1日晚間說，初步決定將由運動員所屬的國家奧會做出，因為基於程序，國家奧會有責任監督運動員的作為。

美國奧會發言人梅森(Jon Mason)則說，美國奧會將會檢視桑德絲的作為，但是之後又說，國際奧會將會帶頭領導此調查，還說國際奧會告知美國奧會，將在2日的記者會上說明有關事宜。

儘管美國奧會的立場是，不會懲罰表達政治性理念的運動員，但是按照奧林匹克憲章，如果國際奧會做出處分的決定，理論上美國奧會不能不遵守。

雖然國際奧會的禁令有爭議，但是由該委員會做出的民調顯示，有三分之二的運動員表示，不希望在運動場及賽事上看到示威活動；而在今年6月，國際奧會將禁令縮限在比賽及頒獎典禮期間。

美國 紐約時報 亞當斯

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