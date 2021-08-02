賈克伯是誰？百米新飛人大黑馬 生在美國 效力義大利

名不見經傳的義大利選手賈克伯在東奧決賽中跑出9.80秒，奪得金牌。(美聯社)

在「牙買加閃電」博爾特退役後，奧運百米飛人大戰充滿了不確定性。名不見經傳的義大利 選手賈克伯在東奧決賽中跑出9.80秒，奪得義大利在這個項目上的首枚奧運金牌。很多人的反應是，他是誰？甚至奪得銀牌的美國 選手也承認，今年7月世界田聯鑽石聯賽摩納哥站之前，他對賈克伯一無所知。

出生在德州艾爾帕索的賈克伯，直到最近才會說英語。他的父親為美國陸戰隊員，在義大利維琴察基地服役後搬到德州。賈克伯的母親為義大利人。他在父母離異，父親被軍方調到南韓後，不到兩歲就隨母親搬到義大利。

賈克伯先隨父親腳步打籃球，然後踢足球，10歲時開始喜歡短跑，但2011年又轉向跳遠。2013年，在遭受腳傷之前，他曾以7.75公尺的成績打破義大利自1976年以來一直未變的室內青少年跳遠紀錄，2015年更突破8公尺大關，2016年義大利U23錦標賽中，他跳出了8.48公尺的義大利人最好成績，但由於每秒2.8公尺的風速而不被承認。

此後他又回到百米短跑項目，2018年的成績為10.08秒。不過2019年，他又重返跳遠項目，當年他的百米成績則提高到10.03秒，躋身義大利人史上前三，之後在多哈世錦賽上刷新了4x100米接力義大利紀錄(38.11秒)。

進入2021年，賈克伯便突飛猛進，5月在薩沃納，他以9.95秒的成績打破義大利百米紀錄，成為繼2018年托爾圖(9.99秒)之後，第二位突破10秒大關的義大利人。

在東京奧運 會上，他一路創造個人最好成績並打破紀錄。預賽9.94秒刷新義大利紀錄；準決賽9.84秒打破歐洲紀錄，決賽成績提高到9.80秒，成為1992年英國選手克里斯蒂之後，首位奪得奧運男子百米金牌的歐洲運動員，比博爾特上屆里約奧運的奪冠成績快了0.01秒。

奪冠後，賈克伯表示：「贏得奧運冠軍是我兒時的夢想，顯然夢想的結局各不相同，但跑完這場決賽並奪得金牌，夢想終於成為現實。」

賈克伯成績為何突飛猛進？他的心理教練羅馬納齊對米蘭體育報表示，秘訣在於擺脫了心理桎梏。現年26歲的賈克伯已有三個孩子，羅馬納齊說：「從一開始我就明白，解決與父親的關係對他很重要，成為三個孩子的父親，幫助他克服了障礙，現在進入賽道時，他更清楚自己的腿能做什麼，他已經獲得自信，以前他到達比賽現場時，會有更多焦慮。但他有足夠潛力，現在得以釋放自己。」