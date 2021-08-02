我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024大選我會無私

難分高下 男子跳高雙金牌 1912年來首次

編譯陳韻涵╱綜合1日電
卡達跳高王子巴爾希姆(右)1日與義大利選手坦貝里(左)，經過重複比賽，不分勝負，結果在裁判見證下同意共同奪東奧跳高金牌後，兩人高興相擁。(美聯社)
卡達跳高王子巴爾希姆(右)1日與義大利選手坦貝里(左)，經過重複比賽，不分勝負，結果在裁判見證下同意共同奪東奧跳高金牌後，兩人高興相擁。(美聯社)

東京奧運男子跳高決賽1日出現百年難得一見的雙金牌場景，卡達跳高王子巴爾希姆(Mutaz Barshim)與義大利選手坦貝里(Gianmarco Tamberi)共同獲得金牌，且頒獎台上三名選手的成績都是2公尺37，惟白俄羅斯選手涅達謝考(Maksim Nedasekau)因前兩次失誤僅獲銅牌；這是奧運1912年以來，田徑賽事首次出現雙金牌得主。

30歲的巴爾希姆和29歲的坦貝里在決賽中都拿下2公尺37的成績，兩人三度嘗試2公尺39時都失敗。

奧運賽會技術官走向兩位選手，詢問是否要再加跳決定金牌得主。

此時，巴爾希姆詢問：「可以有兩面金牌嗎？」

賽會人員點點頭，兩人對視幾秒，心裡都有同享金牌榮耀的共識，接著大力擊掌並握手；說時遲，那時快，坦貝里興奮地跳到巴爾希姆身上，巴爾希姆也以熱情擁抱回應。

兩人的歡欣之情全寫在臉上，就算巴爾希姆戴著墨鏡也擋不住；坦貝里開心的在場內跳躍、倒地翻滾，掩面難以置信；巴爾希姆則走向教練，激動吶喊後擁抱教練。

世界冠軍巴爾希姆表示，奧運是他獨缺的遺憾，奪金宛如不願醒來的一場夢。他說：「我已經等了五年，經歷傷痛與挫敗，但現在我們可以分享這個瞬間，過去付出的努力都值得了。」

坦貝里在2016年里約奧運前幾天扭傷腳踝而退賽，他自述當時被告知，「有可能不能再跳高了」。

他感性表示：「那次受傷後，我只求可以回到場上，但現在我有了這塊金牌，真是太不可思議了。」

巴爾希姆和坦貝里在場上是相互較勁的對手，場下則是情誼深厚的好友，如今共享奧運金牌榮耀，展現頂尖好手間的運動家精神與惺惺相惜。

巴爾希姆說：「他是我最好的朋友之一，不僅在田徑場上，場外亦然；我們共同努力，這就像是夢想成真，這是真正的精神、運動家精神，我們在此傳遞這個訊息。」

東京奧運 白俄羅斯 義大利

上一則

賈克伯是誰？百米新飛人大黑馬 生在美國 效力義大利

下一則

再戰2024？川普陣營稱已募款1億

延伸閱讀

美女子體操老將代替拜爾絲 退役前夕戲劇化摘銀

美女子體操老將代替拜爾絲 退役前夕戲劇化摘銀
田徑／百米2度飆進10秒 網友：蘇炳添代表亞洲人信仰

田徑／百米2度飆進10秒 網友：蘇炳添代表亞洲人信仰
東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇

東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇
見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金

見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

2021-07-30 09:36
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

2021-07-31 02:30
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎