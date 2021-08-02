難分高下 男子跳高雙金牌 1912年來首次

卡達跳高王子巴爾希姆(右)1日與義大利選手坦貝里(左)，經過重複比賽，不分勝負，結果在裁判見證下同意共同奪東奧跳高金牌後，兩人高興相擁。(美聯社)

東京奧運 男子跳高決賽1日出現百年難得一見的雙金牌場景，卡達跳高王子巴爾希姆(Mutaz Barshim)與義大利 選手坦貝里(Gianmarco Tamberi)共同獲得金牌，且頒獎台上三名選手的成績都是2公尺37，惟白俄羅斯 選手涅達謝考(Maksim Nedasekau)因前兩次失誤僅獲銅牌；這是奧運1912年以來，田徑賽事首次出現雙金牌得主。

30歲的巴爾希姆和29歲的坦貝里在決賽中都拿下2公尺37的成績，兩人三度嘗試2公尺39時都失敗。

奧運賽會技術官走向兩位選手，詢問是否要再加跳決定金牌得主。

此時，巴爾希姆詢問：「可以有兩面金牌嗎？」

賽會人員點點頭，兩人對視幾秒，心裡都有同享金牌榮耀的共識，接著大力擊掌並握手；說時遲，那時快，坦貝里興奮地跳到巴爾希姆身上，巴爾希姆也以熱情擁抱回應。

兩人的歡欣之情全寫在臉上，就算巴爾希姆戴著墨鏡也擋不住；坦貝里開心的在場內跳躍、倒地翻滾，掩面難以置信；巴爾希姆則走向教練，激動吶喊後擁抱教練。

世界冠軍巴爾希姆表示，奧運是他獨缺的遺憾，奪金宛如不願醒來的一場夢。他說：「我已經等了五年，經歷傷痛與挫敗，但現在我們可以分享這個瞬間，過去付出的努力都值得了。」

坦貝里在2016年里約奧運前幾天扭傷腳踝而退賽，他自述當時被告知，「有可能不能再跳高了」。

他感性表示：「那次受傷後，我只求可以回到場上，但現在我有了這塊金牌，真是太不可思議了。」

巴爾希姆和坦貝里在場上是相互較勁的對手，場下則是情誼深厚的好友，如今共享奧運金牌榮耀，展現頂尖好手間的運動家精神與惺惺相惜。

巴爾希姆說：「他是我最好的朋友之一，不僅在田徑場上，場外亦然；我們共同努力，這就像是夢想成真，這是真正的精神、運動家精神，我們在此傳遞這個訊息。」