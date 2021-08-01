壓力下的奧運…拜爾絲退賽反思 媒體報導重奪金

今年的奧運選手，尤其是體操天后拜爾絲 (Simone Biles)等人，毫不畏懼地表達他們在疫情下參加奧運比賽的心理和情緒難題，對負責轉播東京奧運 的國家廣播公司(NBC)來說，絕對出乎意料；當轉播內容被迫轉調之際，奧運轉播節目對金牌的強烈關注是否與實際發展脫節，也受到了質疑。

例如，NBC體育記者塔弗亞(Michele Tafoya)在美國 泳將德萊賽爾(Caeleb Dressel ) 奪下男子百米蝶式金牌時，問他實現奧運金牌夢想的感覺時，德萊賽爾說，他很高興，也很痛苦，「這是非常艱難的一年，真的很難。」NBC讓德萊賽爾與他在遙遠家裡的父母、妻子和妹妹視訊談話，曾經承受強大的壓力的他，開始抽泣起來。

德州奧斯汀的臨床運動心理健康師、美國應用體育心理協會(Association for Applied Sports Psychology)執行委員會成員考森(Hillary Cauthen)指出，NBC應該在報導中著重與運動員談論他們為比賽所做的心理準備，而不僅只是談體能層面的準備；「我們需要深入討論這個話題。」

NBC聘請23項金牌得主、泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)報導奧運泳賽背景，但菲爾普斯寧可談論自己的心理健康問題；他的論述，在拜爾絲突然因心理健康問題退賽時，提供了關鍵角度。菲爾普斯說，他理解拜爾絲覺得肩上扛著全世界的重量，因為他也感覺到了。

丹佛大學運動與表現心理學項目協調員青柳(Mark Aoyagi)表示，對大多數運動員來說，過去這一年異常緊繃。奧運因新冠疫情延後了整整一年才舉辦，迫使他們必須決定是否再投注自己一年的人生，這樣的生活往往很孤獨。然後，他們只能前往一個封閉的比賽環境，在沒有親友在場的情況下拼摶，幾乎沒有任何觀眾。

NBC的黃金時段體育轉播是大多數美國人體驗奧運的窗口，節目內容主要關注美國運動員在體操、游泳、跳水及田徑方面的獎牌爭奪戰。

青柳指出，奧運的本質是體育競賽，有贏家也有輸家，有人夢想成真，也有夢想破滅；雖然運動員在這種環境中茁壯，但沒有多少電視觀眾意識到，很多參加奧運的選手對贏得獎牌其實不抱太大期望；對他們來說，僅只是來到東京參賽，就是開心的成就。

「我們從未見過那樣的報導，」青柳指出，「NBC顯然只強調了那些有望爭奪獎牌的人，他們呈現給人們的東西，並沒有抓住大多數運動員參加奧運的本質。」

NBC奧運報導執行製作人所羅門 (Molly Solomon) 反對這種「NBC只報導贏家」的說法，她說：「我們也歡慶贏得銀牌、銅牌及成為奧運選手的成就，這是我們的基本理念和精神，參加奧運就是他們的最高成就。」

NBC奧運主播提里柯(Mike Tirico)則在評論中指出，拜爾絲的故事以及對於心理健康的關注，不符合這個社會「立竿見影」的渴望，人們也總想批評那些表現不符預期的運動選手；「也許這有助我們其他人了解，即使運動員渴望關注並引起很多關注，但讓我們認識他們、欽佩他們的事，有時候並不是最重要的事。」