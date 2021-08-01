喬治亞2銀牌選手違規遊東京 奧委會沒收參賽資格證

正在舉行奧運的東京新冠肺炎疫情未減反增，東京都7月31日單日新增首度超過4000例。圖為戴著口罩的東京乘客31日排隊搭乘子彈列車。(美聯社)

東京奧運 新冠肺炎疫情未減反增，東京都7月31日單日新增首度超過4000例，但並非所有確診者都是奧運選手；而喬治亞也有兩名柔道銀牌選手違反防疫 規定，恣意暢遊東京觀光，遭奧委會沒收參賽資格證，為本屆防疫奧運首例。

東京31日新增4058人確診新冠肺炎，首次突破單日新增逾4000宗確診，也是一周前通報案例的近四倍與新高點。

東京新增確診7月26日到28日天天刷新紀錄，29日稍微減緩為3300例，但仍是東京數一數二的單日新高數字。

東奧組織委員會祭出嚴格奧運規範，儘管確診過去幾日高居不下，但31日新增的21例奧運相關個案中，都沒有運動員確診；奧運開幕以來，已有241名與奧運相關的人士確診。

正在舉行奧運的東京新冠肺炎疫情未減反增，東京都7月31日單日新增首度超過4000例。圖為戴著口罩的東京乘客31日排隊搭乘子彈列車。(美聯社)

因應防疫，日本 30日擴大東京與大阪的緊急事態，東京的緊急事態將延期至8月底；日本疫情7月底連兩日破一萬例，但官員強調，奧運與確診激增無關。

東奧組織委員會規畫縝密的奧運防疫泡泡，規定選手只能往來住宿地與比賽場館，不得在東京都內遊走、觀光且不得搭乘大眾運輸或進入餐館商店等，違者會遭警告、暫時或永久沒收參賽資格證。

然而，喬治亞兩名柔道選手馬爾格韋拉什維利(Vazha Margvelashvili)和沙夫達圖阿什維利(Lasha Shavdatuashvili)，27日穿著喬治亞國家隊隊服，與朋友們搭乘計程車到東京鐵塔附近觀光，同行女性友人自拍，鐵證如山。

馬爾格韋拉什維利25日在男子66公斤級決賽中輸給日本阿部一二三(Hifumi Abe)，沙夫達圖阿什維利則在26日的男子73公斤級決賽中敗給日本大野將平(Shohei Ono)，兩人以銀牌在東奧畫下句點。

日本媒體報導，兩人沒有參加31日的柔道混合團體賽，可能因此不在乎違規。