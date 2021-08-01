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東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

女子百米賽跑 牙買加女將包辦前3 金牌破紀錄

編譯洪毅╱綜合31日電
亞買加的三名女將包辦本屆東奧女子100米賽跑的前三名，合力拿下金銀銅牌。圖中為金牌得主Elaine Thompson-Herah。(美聯社)
亞買加的三名女將包辦本屆東奧女子100米賽跑的前三名，合力拿下金銀銅牌。圖中為金牌得主Elaine Thompson-Herah。(美聯社)

本屆奧運女子100公尺短跑決賽於31日舉行，來自五國共有八名選手參賽，結果牙買加選手包辦前三名，依序為：金牌得主伊萊恩．湯普森-赫拉(Elaine Thompson Herah)更以10.61秒成績刷新奧運紀錄，打破美國田徑傳奇女將「花蝴蝶」喬伊娜(Florence Griffith Joyner)在1988年首爾奧運10.62秒的紀錄。

湯普森-赫拉的隊友謝莉-安．佛瑞塞-普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)謝瑞卡．傑克遜(Shericka Jackson)分別摘下銀牌、銅牌。

湯普森-赫拉在2016年里約奧運時，就曾奪下100公尺短跑、200公尺短跑二項目的金牌，以及女子4X100公尺接力銀牌。

喬伊娜創下紀錄的33年間，奧運女子100公尺短跑就未出現過快於10.70秒的紀錄；目前的世界紀錄依然是由喬伊娜創下的10.49秒，湯普森-赫拉可謂世界上跑的第二快的女性。

亞買加的三名女將包辦本屆東奧女子100米賽跑的前三名，合力拿下金銀銅牌。圖為金牌...
亞買加的三名女將包辦本屆東奧女子100米賽跑的前三名，合力拿下金銀銅牌。圖為金牌得主Elaine Thompson-Herah。(Getty Images)

但是湯普森-赫拉「究竟能跑多快」依然有懸念，原來她在距離終點線約5至10公尺時，就因為知道自己金牌在望而用手指著計時器，讓她的速度甚至不是「全力完成100公尺短跑」的成果；湯普森-赫拉賽後也說，如果沒有做出這些手勢，她可以跑得更快。

湯普森-赫拉的動作與同樣來自牙買加的田徑好手博爾特(Usain Bolt)如出一轍；博爾特在2008年北京奧運時，以9.69秒刷新世界紀錄，但他也是在終點線前就做出慶賀手勢，甚至還引起當時的國際奧會(IOC)主席羅格(Jacques Rogge)的不滿。

博爾特後在2009年於柏林舉行的世界田徑錦標賽上以9.58秒證明自己；29歲的湯普森-赫拉也說，她還有很多年可以證明自己。

湯普森-赫拉今年中的成績才因阿基里斯腱受傷而一度下滑；湯普森-赫拉說，直到一個半月前，她都不認為她能夠在東奧的賽場上有這樣的表現。

佛瑞塞-普萊斯則是北京奧運、2012年倫敦奧運的女子100公尺短跑金牌，以及里約奧運該項目的銅牌，本屆奧運以10.74秒奪下銀牌，落後湯普森-赫拉的程度出乎她自己預料之外。

佛瑞塞-普萊斯有「火箭媽媽」(Mommy Rocket)的綽號；2017年兒子出生後仍未影響表現，2019年的世錦賽以10.71秒奪下冠軍，今年6月時更跑出10.63秒的成績，因此31日的結果仍讓她感到「失望」，畢竟運動員唯一的目標「就是要贏」。

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