杜特蘭得分王破紀錄 美男籃大勝捷克晉8強

美國男子籃球隊28日在東奧上輕取捷克隊。美國隊7號杜特蘭同時創下紀錄，他生涯在奧運的總得分來到354分的美國最高分。(美聯社)

東京奧運 籃球小組賽，美國 隊靠著杜蘭特(Kevin Durant)和泰托姆(Jayson Tatum)聯手攻下50分，以119比84大勝捷克，晉級八強；杜蘭特貢獻全隊第二高的23分，也讓他生涯在奧運的總得分來到354分，超越「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)，躍升為國家隊奧運得分王寫下新歷史。

美國此役前半段陷入落後苦戰，但在下半場，對上法國和伊朗 沒有太驚豔表現的杜蘭特再次證明自己的巨星價值，以及美國隊一哥的地位。他在第三節轟下10分外加四助攻，使原本膠著的戰局，逐漸由美國掌握。

杜蘭特全場攻下23分，命中率更是出色的11投8中，外加八籃板和六助攻。

美國隊7號杜特蘭同時創下紀錄，他生涯在奧運的總得分來到354分的美國最高分。(美聯社)

不只以流暢跳投輸出強大火力，杜蘭特也能在三分線蓋火鍋封阻，並且靠著搶籃板發動快攻，甚至擔任控球前鋒分擔持球工作，不愧對美國隊長名號。杜蘭特說：「我感覺我在球場上的任何事都必須做出貢獻，我朝著這方向努力，這非常有意思。」

談到成為美國籃球代表隊歷史上，在奧運得分最多的球員，杜蘭特也說：「看看過去為國家隊征戰奧運的球員，能和他們相提並論真的很酷。我和卡梅洛(Carmelo)打了兩次奧運，我觀察他面對比賽的方式，希望偷偷學到一些他的技巧。現在還是感覺有點奇怪，我希望我們能達成團隊成就，但還是意義非凡。得分是我整個籃球生涯不斷精進的技巧，能夠持續貢獻真的很棒。」

隊友哈勒戴(Jrue Holiday)：「看起來就是輕輕鬆鬆，看他打球真的是一種享受。」

捷克本戰擬定戰略進攻美國身材居於劣勢以及人手不足的禁區，也確實收到效果，並且利用美國隊的換防和錯位，接近籃框攻擊。美國雖然在第一節落後，上半場結束也只以47比43領先。但第三節杜蘭特領軍，全隊一甩上半場低迷火力拿下35分。

效力NBA公牛隊的捷克後衛薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)說：「美國隊的最大優勢，就是人人都可以跳出來得分。就個人能力來看，他們是全世界最強的球隊。杜蘭特和泰托姆這場打得太好了，讓我們很難做出調整。他們在第三節展現的體能和運動能力，讓我們有些氣力放盡。」