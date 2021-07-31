沃爾瑪要求疫情熱區員工戴口罩 10月4日前打疫苗

全美最大零售超市沃爾瑪重啟口罩政策，要求疫情熱點地區的員工戴口罩上班，同時鼓勵但不強制顧客必須戴口罩；圖為新澤西州一家沃爾瑪超市。(路透)

新冠疫情 出現上揚趨勢，全美最大零售超市沃爾瑪 (Walmart)30日也宣布重啟口罩政策，要求疫情熱點地區的員工戴口罩上班，但不強制顧客必須戴口罩，只是鼓勵，並要求從管理層到基層員工，均須在10月4日前接種新冠疫苗 ；新的疫情也打亂了企業要求員工返回辦公室上班的計畫，谷歌(Google)、推特(Twitter)等公司紛紛推遲重啟辦公室的計畫。

新冠疫苗問世之初，全美疫情控制成效良好，然而當疫苗覆蓋率停滯、Delta變種病毒再度掀起疫情，疫苗覆蓋率低的州首當其衝成為確診人數增加幅度最快的地區；聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)27日宣布修改防疫指示，建議在疫情再度飆升地區的民眾不論是否已接種疫苗，室內空間均應戴上口罩。

因此，沃爾瑪30日表示，將重啟對員工的口罩強制令，但不像此前全國適用，而是只針對疫情熱區的店點。

此外，沃爾瑪亦指出，接種疫苗是成功控制疫情的關鍵，因此將加大對員工施打疫苗的鼓勵措施；注射疫苗的員工，公司將發給獎勵金150元，並給予至多三天的帶薪病假供員工調適疫苗副作用。

由於沃爾瑪許多店點中就設有疫苗注射站，沃爾瑪還允許員工請兩個小時的公假接種；沃爾瑪在寫給全體公司員工的信件中說：「疫苗是疫情緩解最重要的解方，公司希望每個人都能夠接種。」

除了沃爾瑪以外，許多原本預計9月要求員工重回辦公室上班的企業又再度推遲相關計畫；社群媒體推特(Twitter)28日表示，日前已重開的紐約及舊金山辦公室將再度關閉；谷歌公司則是推遲9月中的重回辦公室計畫，並跟進Twitter的強制接種疫苗政策。

雖然大型企業多已做出相關決定，但人資顧問路易士表示，目前還不確定這波疫情將持續多久，因此企業其實不用急著下決策；畢竟在疫情不同階段，與疫情相關的決策會隨著產業與地區而異。

路易士說：「關鍵是與員工的溝通，讓員工感覺到公司重視員工的健康才是最重要的。」