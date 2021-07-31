我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

是否接種補強針？爭議中有人搶打 包括以色列總統

記者胡玉立／綜合報導
以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)已於30日接種了第三針輝瑞疫苗。(取自赫佐格臉書)
以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)已於30日接種了第三針輝瑞疫苗。(取自赫佐格臉書)

科學家正為了該不該追加接種新冠疫苗，爭議不休；儘管一切尚無定論，卻已有人因害怕Delta變種病毒或擔心已打的疫苗失去保護效力，開始去藥房、其他州、甚至其他國家，也就是沒有他們接種疫苗紀錄的地方，接種更多劑疫苗，試圖「加強保護」。以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)已於30日率先接種了第三劑輝瑞疫苗。

有六個孫子孫女的退休地質學教授艾達·湯普森 (Ida Thompson) 早在幾個月前即在英國愛丁堡接種兩劑阿斯利康(AZ)疫苗，但幾周前她到佛羅里達州探望家人，看到藥房供應疫苗，就又打了一劑輝瑞(Pfizer)疫苗。她說：「我覺得怎樣都不嫌多，能打就打。」

美國疾病防治中心(CDC)仍未授權接種新冠疫苗加強劑。但以色列總理班奈特(Naftali Bennett)宣布自8月1日起，對60歲以上者追加施打第三劑新冠疫苗；事實上，拜登政府的共識也在逐漸成形：65歲以上或免疫系統不佳者接種第三劑疫苗是有益的。

輝瑞和BioNTech公司報告指出，他們的第三劑疫苗可提高血液中針對多種新冠病毒的抗體水平，其中包括具高度傳染性的Delta變體在內；部分研究則顯示，與只使用單一品牌相比，混合不同類型的疫苗可激發更強大免疫反應。

湯普森表示，她在佛州接種第三劑疫苗時，藥房員工問她這是她第一次還是第二次接種，她告訴對方：「這是我的第一劑輝瑞疫苗。」湯普森說，她讀過有關AZ和輝瑞疫苗混打好處研究，「很清楚AZ加輝瑞是個好主意」。

但一些研究人員和公共衛生官員警告，這些研究數據大部分只是初步，民眾不該認為加強劑是必要的。只要接種兩劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗，即可獲得強大且持久的保護，防止重症和死亡。嬌生(Johnson & Johnson)公司則表示，嬌生疫苗對抗Delta變種病毒引起的重症、保護接種者免於住院和死亡有效率為85%。

嬌生疫苗與AZ疫苗一樣，不如輝瑞或莫德納這種mRNA疫苗有效。南卡羅來納醫科大學傳染病專家兼醫學助理教授庫帕利 (Krutika Kuppalli)表示，許多接種嬌生疫苗的民眾都詢問是否該多接種一次；她認為，這些人的考量不是沒道理；但她也解釋說，有關潛在副作用的研究數據仍然不明，「我們確實希望是以科學實證來推動政策。」

加拿大麥吉爾大學政治學教授吉文斯(Terri Givens)三月接種嬌生疫苗，她考慮打加強疫苗，但不想搶在研究底定前行動。56歲的吉文斯說，「我不想因為它可能有效就去做，我想聽到醫生也說『沒問題』，才謹慎地去做這件事。」

世界衛生組織COVID-19研究倫理委員會成員、牛津大學納菲爾德人口健康系(Nuffield Department of Population Health)生物倫理學教授凱利( Maureen Kelley)表示，從政策層面來，高收入國家政府對加強接種疫苗的關注很可恥，因為貧困國家迄今只有1.1%的人口至少接受了一劑疫苗。她說：「任何接受加強劑的人，都在無知地助長疫苗不平等。」

香港中文大學生物倫理中心副主任李翰林(Hon-Lam Li)持不同看法表示，他說他看到了更重要的問題：避免接種疫苗可說是不道德的，因為這會危及他人生命；在患者易受傷害或醫生推薦接種加強劑的情況下，他不覺得有道德問題。

疫苗 輝瑞 嬌生

上一則

沃爾瑪要求疫情熱區員工戴口罩 10月4日前打疫苗

下一則

德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

延伸閱讀

要不要打補強針…科學家們還在吵 這位總理率先打第3針

要不要打補強針…科學家們還在吵 這位總理率先打第3針
台接種疫苗死亡案例 有人打完逾2個月離世

台接種疫苗死亡案例 有人打完逾2個月離世
迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗

迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗
為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見