我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

編譯郭宣含／綜合30日電
德州州長艾伯特簽署行政命令，禁止該州城市與其他政府機構要求員工接種新冠疫苗或戴口罩防疫。(美聯社)
德州州長艾伯特簽署行政命令，禁止該州城市與其他政府機構要求員工接種新冠疫苗或戴口罩防疫。(美聯社)

德州新冠確診病例持續攀升之際，州長艾伯特(Greg Abbott)29日簽署行政命令，禁止該州城市與其他政府機構，禁止他們要求施打疫苗或戴口罩防疫；為了阻擋傳染力更高的Delta變種病毒傳播，雖然共和黨領袖呼籲民眾接種疫苗對抗Delta變種病毒，但南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)也表示無意敦促民眾接種疫苗。

艾伯特的命令適用於任何收受州政府補助的政府實體，包括郡、市、校區、公衛組織和政府官員；他也宣布，企業和實體經營時不得有任何與新冠肺炎相關的限制，以確保德州人能夠維持民生並保護生命。

艾伯特在聲明中指出，這項命令為該州防疫因應訂下一致的明確規定，他說德州人深知能避免新冠疫情傳播的安全方式。

「新行政命令重視仰賴個人責任的作法，而非政府命令。」艾伯特指出：「德州人有個人權利與責任為自己與他們的孩子決定，他們是否要戴口罩、開張營業並從事休閒活動。」

艾伯特也說，新冠疫苗是最有效防範新冠病毒的方式，但他不會在德州強迫人民接種。

艾伯特的行政命令重申他不會強制州民戴口罩和打疫苗；德州新冠病例重新回到高峰，過去一周染疫住院的德州人也增加近40%。

有民主黨人29日譴責艾伯特的行政命令，指控他關心自己的政治前途更勝他的選民；艾伯特明年競選連任，他的兩名共和黨初選對手則批評他防疫過度仰賴聯邦政府。

德州民主黨華裔眾議員吳元之(Gene Wu)表示，艾伯特的禁令太過魯莽，「艾伯特州長決定德州人得死，以達到他的政治野心。」

Delta變種病毒來勢洶洶，共和黨領袖建議民眾接種疫苗，但南達科他州長諾姆則無意鼓吹民眾接種疫苗；她本周自認，她的訊息已傳達到某種程度，民眾開始充耳不聞。

南達州疫苗接種率低，諾姆連月鼓勵民眾打疫苗，但如今她不插手防疫的做法，使她成為潛在的共和黨總統候選人競爭者。

南達科他州州長諾姆表示無意敦促民眾接種新冠疫苗。(美聯社)
南達科他州州長諾姆表示無意敦促民眾接種新冠疫苗。(美聯社)

德州 疫苗 共和黨

上一則

是否接種補強針？爭議中有人搶打 包括以色列總統

下一則

奧運心理學 金牌最開心 沒想到拿銅比奪銀更快樂

延伸閱讀

賓州共和黨州長參選人格羅高速公路車禍 1重機騎士亡

賓州共和黨州長參選人格羅高速公路車禍 1重機騎士亡

德州州長：疑載非法移民 警可攔檢

德州州長：疑載非法移民 警可攔檢

5萬無證客 僅13%到ICE報到 德州動用國民兵抓人

5萬無證客 僅13%到ICE報到 德州動用國民兵抓人
德州州長下令：只要懷疑載運非法移民 州警即可攔檢

德州州長下令：只要懷疑載運非法移民 州警即可攔檢

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見