德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

德州州長艾伯特簽署行政命令，禁止該州城市與其他政府機構要求員工接種新冠疫苗或戴口罩防疫。(美聯社)

在德州 新冠確診病例持續攀升之際，州長艾伯特(Greg Abbott)29日簽署行政命令，禁止該州城市與其他政府機構，禁止他們要求施打疫苗 或戴口罩防疫；為了阻擋傳染力更高的Delta變種病毒傳播，雖然共和黨 領袖呼籲民眾接種疫苗對抗Delta變種病毒，但南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)也表示無意敦促民眾接種疫苗。

艾伯特的命令適用於任何收受州政府補助的政府實體，包括郡、市、校區、公衛組織和政府官員；他也宣布，企業和實體經營時不得有任何與新冠肺炎相關的限制，以確保德州人能夠維持民生並保護生命。

艾伯特在聲明中指出，這項命令為該州防疫因應訂下一致的明確規定，他說德州人深知能避免新冠疫情傳播的安全方式。

「新行政命令重視仰賴個人責任的作法，而非政府命令。」艾伯特指出：「德州人有個人權利與責任為自己與他們的孩子決定，他們是否要戴口罩、開張營業並從事休閒活動。」

艾伯特也說，新冠疫苗是最有效防範新冠病毒的方式，但他不會在德州強迫人民接種。

艾伯特的行政命令重申他不會強制州民戴口罩和打疫苗；德州新冠病例重新回到高峰，過去一周染疫住院的德州人也增加近40%。

有民主黨人29日譴責艾伯特的行政命令，指控他關心自己的政治前途更勝他的選民；艾伯特明年競選連任，他的兩名共和黨初選對手則批評他防疫過度仰賴聯邦政府。

德州民主黨華裔眾議員吳元之(Gene Wu)表示，艾伯特的禁令太過魯莽，「艾伯特州長決定德州人得死，以達到他的政治野心。」

Delta變種病毒來勢洶洶，共和黨領袖建議民眾接種疫苗，但南達科他州長諾姆則無意鼓吹民眾接種疫苗；她本周自認，她的訊息已傳達到某種程度，民眾開始充耳不聞。

南達州疫苗接種率低，諾姆連月鼓勵民眾打疫苗，但如今她不插手防疫的做法，使她成為潛在的共和黨總統候選人競爭者。