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為提高接種率 佛奇盼新冠疫苗8月獲FDA全面批准

編譯洪毅／綜合30日電
總統醫療顧問佛奇希望食品藥物管理局能在8月中旬全面批准新冠疫苗使用。(路透)
總統醫療顧問佛奇希望食品藥物管理局能在8月中旬全面批准新冠疫苗使用。(路透)

新冠疫苗接種推進遇到瓶頸，總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)30日說，為激勵更多民眾對疫苗的信心，希望食品藥物管理局(FDA)能夠在8月中旬全面批准疫苗使用；FDA官員則說，內部正「總動員」式的審查有關文件，以求盡速全面批准疫苗。

截至目前為止，輝瑞、莫德納及嬌生三種疫苗都是在「緊急使用授權」(EUA)下展開接種；其中輝瑞、莫德納已向FDA請求全面批准，嬌生則尚未提交有關文件。

佛奇30日接受路透訪問時說，FDA全面批准疫苗，或可降低部分民眾對安全性的疑慮，讓各級地方官員更樂意於推動疫苗接種，還可讓醫師有權對免疫系統較弱的民眾開出標示外使用(Off-label)的第三劑疫苗等，讓美國接種量上升。

佛奇表示，自緊急使用授權以來已過數月，「希望在未來『非常合理的時間內』，我們就能看到他(指疫苗全面批准)，我希望在8月中旬就能如此。」

美國目前完全接種的人數為1億6300萬人以上，接近全國50%的人口，但是Delta變種病毒株肆虐，近期全國近九成的地區都看到病例激增；佛奇表示，「問題的解答」是：全國還有1億民眾可接種疫苗，但是到現在還沒接種，「如果無法讓這些民眾接種疫苗，就會看到病例數不斷激增」。

目前12歲以下兒童還不能接種新冠疫苗；佛奇表示，FDA可能會要求廠商透過全面批准的程序，讓兒童展開疫苗接種，而不再是透過讓12歲至18歲青少年接種的EUA程序。

目前12歲以下兒童還不能接種新冠疫苗，僅12歲至18歲青少年可接種；圖為紐約一名...
目前12歲以下兒童還不能接種新冠疫苗，僅12歲至18歲青少年可接種；圖為紐約一名16歲少女日前在接受疫苗注射。(路透)

不過輝瑞本周曾表示，讓5歲至11歲兒童接種疫苗的EUA程序所需的臨床數據，可能要到9月底才能出爐，全面批准可能得等到今年年底。

FDA發言人卡波比安(Abby Capobianco)30日表示，代理局長伍德考克(Janet Woodcock)正動用一切人力及資源，乃至將其他重要事務押後，以求盡速審查輝瑞5月提交的全面批准申請。

卡波比安還說，FDA知道很多民眾要看到全面批准才有接種疫苗的信心，FDA內部仍需在全面完成批准所需的審視程序，以及「難以置信的緊迫壓力」之間做出平衡，確保疫苗符合FDA在安全、效力及品質上的高標準。

FDA代理局長伍德考克正動用一切人力及資源，爭取求盡速審查輝瑞5月提交的新冠疫苗...
FDA代理局長伍德考克正動用一切人力及資源，爭取求盡速審查輝瑞5月提交的新冠疫苗全面批准申請。(路透)

疫苗 FDA 佛奇

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