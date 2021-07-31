鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )30日公布的報告警告，Delta變種病毒 恐導致更嚴重病症，而且可能像水痘一樣容易傳染，呼籲官員必須坦承「疫情戰出現變化」，應把Delta病毒當成新病毒看待。

這份研究調查麻州接種率最高郡、度假景點鱈魚角(Cape Cod)，在7月4日美國國慶周末後，當地至今已有逾900人確診，其中約四分之三為接種完疫苗 者；而這些突破性感染者中，約80%病患出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒等常見症狀。

30日公布的麻州新冠肺炎爆發的研究細節，指出已接種疫苗但仍出現突破性感染者，攜帶的新冠病毒量跟未接種者一樣多，並建議已接種者在國內部分疫情升溫區室內應重新戴上口罩。

該研究因此指出，CDC口罩令應擴及全國，甚至在熱點區戶外也應戴上口罩；這項發現恐顛覆以往對疫情擴散的想法，科學家本以為已接種疫苗者染疫後病毒量低，較不容易感染他人，但是新數據顯示，Delta變種病毒並非如此容易防堵。

這份文件疾呼CDC必須改變傳遞給大眾的訊息，強調接種疫苗是最有效防範新冠變種病毒的辦法，而且因為Delta變種病毒傳染力高，必須把它當成新病毒來看待，因應速度也要更快。

CDC一個簡報指出，老年人無論是否接種疫苗，感染Delta變種病毒後，比年輕人有更高出現重症和死亡的風險；另一項預測指出，在逾1億6300萬名接種完畢的美國人中，每周恐有3萬5000人會染疫且無症狀。

這份文件概述已接種者染疫人數增加，恐產生「溝通挑戰」；地方機構擔心新冠疫苗是否依舊有效，他們也擔心大眾會覺得疫苗不再有效或者不需施打追加劑(booster shot)疫苗。

CDC文件與鱈魚角爆發疫情均凸顯CDC面臨鼓勵民眾接種的巨大挑戰，CDC也得坦承有可能發生突破性感染，雖然已接種的染疫者具傳染力，但並不常見；CDC發言人拒絕評論這些文件。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)30日表示，「重點很簡單，我們得讓更多人打疫苗。」

CDC文件指出，當局需要新的溝通策略，先前政府一再保證疫苗功效，但民眾聽到突破性感染後，可能會影響他們對疫苗的信心，且有遭政府背叛的感受。

這份文件強調科學家和專家連月的論調，即民眾應該改變對疫情的看法；馬里蘭大學醫學院的疫苗專家凱薩琳‧紐齊爾(Kathleen Neuzil)表示：「我們必須調整目標，別再擔心鼻子中驗出新冠病毒，而是避免染疫者出現重症和病歿。這很難，但我們必須習慣，新冠病毒將揮之不去。」

不過病毒專家表示，染疫者攜帶的病毒量不代表他們真能傳染病毒給他人；CDC官員則表示他們持續記錄全國數萬名已接種和未接種者狀況，並追蹤突破性感染案例。