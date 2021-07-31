我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

編譯郭宣含／綜合30日電
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)30日公布的報告警告，Delta變種病毒恐導致更嚴重病症，而且可能像水痘一樣容易傳染，呼籲官員必須坦承「疫情戰出現變化」，應把Delta病毒當成新病毒看待。

這份研究調查麻州接種率最高郡、度假景點鱈魚角(Cape Cod)，在7月4日美國國慶周末後，當地至今已有逾900人確診，其中約四分之三為接種完疫苗者；而這些突破性感染者中，約80%病患出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒等常見症狀。

30日公布的麻州新冠肺炎爆發的研究細節，指出已接種疫苗但仍出現突破性感染者，攜帶的新冠病毒量跟未接種者一樣多，並建議已接種者在國內部分疫情升溫區室內應重新戴上口罩。

該研究因此指出，CDC口罩令應擴及全國，甚至在熱點區戶外也應戴上口罩；這項發現恐顛覆以往對疫情擴散的想法，科學家本以為已接種疫苗者染疫後病毒量低，較不容易感染他人，但是新數據顯示，Delta變種病毒並非如此容易防堵。

這份文件疾呼CDC必須改變傳遞給大眾的訊息，強調接種疫苗是最有效防範新冠變種病毒的辦法，而且因為Delta變種病毒傳染力高，必須把它當成新病毒來看待，因應速度也要更快。

CDC一個簡報指出，老年人無論是否接種疫苗，感染Delta變種病毒後，比年輕人有更高出現重症和死亡的風險；另一項預測指出，在逾1億6300萬名接種完畢的美國人中，每周恐有3萬5000人會染疫且無症狀。

這份文件概述已接種者染疫人數增加，恐產生「溝通挑戰」；地方機構擔心新冠疫苗是否依舊有效，他們也擔心大眾會覺得疫苗不再有效或者不需施打追加劑(booster shot)疫苗。

CDC文件與鱈魚角爆發疫情均凸顯CDC面臨鼓勵民眾接種的巨大挑戰，CDC也得坦承有可能發生突破性感染，雖然已接種的染疫者具傳染力，但並不常見；CDC發言人拒絕評論這些文件。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)30日表示，「重點很簡單，我們得讓更多人打疫苗。」

CDC文件指出，當局需要新的溝通策略，先前政府一再保證疫苗功效，但民眾聽到突破性感染後，可能會影響他們對疫苗的信心，且有遭政府背叛的感受。

這份文件強調科學家和專家連月的論調，即民眾應該改變對疫情的看法；馬里蘭大學醫學院的疫苗專家凱薩琳‧紐齊爾(Kathleen Neuzil)表示：「我們必須調整目標，別再擔心鼻子中驗出新冠病毒，而是避免染疫者出現重症和病歿。這很難，但我們必須習慣，新冠病毒將揮之不去。」

不過病毒專家表示，染疫者攜帶的病毒量不代表他們真能傳染病毒給他人；CDC官員則表示他們持續記錄全國數萬名已接種和未接種者狀況，並追蹤突破性感染案例。

一份最新研究建議CDC將口罩令擴及全國，甚至在熱點區戶外也應戴上口罩；圖為30日...
一份最新研究建議CDC將口罩令擴及全國，甚至在熱點區戶外也應戴上口罩；圖為30日在紐約市布魯克林的一處疫苗接種點，民眾在報名接種，還能領取100元禮品卡。(Getty Images)

疫苗 CDC 變種病毒

上一則

東奧／美國游泳被說「實力弱」雪恥連拿2金

延伸閱讀

打疫苗不嫌多？是否接種補強針 科學家爭議不休

打疫苗不嫌多？是否接種補強針 科學家爭議不休
台接種疫苗死亡案例 有人打完逾2個月離世

台接種疫苗死亡案例 有人打完逾2個月離世
迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗

迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗
為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見