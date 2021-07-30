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李蘇妮替美守住體操女子全能金牌 首位亞裔獲殊榮

記者顏伶如／綜合報導
李蘇妮的女子體操全能賽金牌來之不易。圖為她奪冠後開心地秀出金牌。(Getty Images)
李蘇妮的女子體操全能賽金牌來之不易。圖為她奪冠後開心地秀出金牌。(Getty Images)

父母皆為寮國難民的18歲苗族裔姑娘李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)，日本時間29日晚間(美東時間29日晨)在東京奧運競技體操女子全能決賽勇奪第一，不僅為美國隊在「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)突然退賽之後守住金牌，還成為奧運史上，第一位在競技體操女子全能項目勝出的亞裔選手。

「我為自己深感驕傲。」李蘇妮說，上場時很緊張，但拿出了最好表現，「真是太瘋狂了，我沒想到我竟然會在這邊。」

父親犧牲一切 支持她圓夢

李蘇妮說，這枚金牌意義重大，前幾年一度萌生退出體壇的念頭，因為父親李約翰(John Lee，音譯)2019年嚴重受傷而變成部分癱瘓必須坐輪椅，疫情期間還有一個阿姨、一個叔叔染疫過世，許多訓練行程則因疫情而中斷。

李蘇妮29日在東京奧運女子體操全能比賽項目中奪冠，她的父親李約翰(前中)在家鄉明...
李蘇妮29日在東京奧運女子體操全能比賽項目中奪冠，她的父親李約翰(前中)在家鄉明尼蘇達州為她加油。(Getty Images)

她29日接受國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目專訪時說，感恩父親一路走來全力支持她追求奧運夢想，父親「犧牲一切所有」，只為了讓她在體操界得到更好的機會。

拜爾絲29日晚間現身比賽地點「有明體操競技場」(Ariake Gymnastics Centre)，為李蘇妮加油並鼓掌歡呼，隨後也在Instagram發文恭賀李蘇妮寫道：「恭喜公主，妳真的太棒了！奧運冠軍就在這裡！非常以妳為榮！」

美體操續霸業 奧運5連冠

擁有四面奧運金牌的24歲拜爾絲，全能賽決賽前一天以心理健康因素為由宣布退賽，美國隊爭冠希望便落在資格賽排名第三的李蘇妮肩上；李蘇妮不負眾望奪金，讓美國隊繼續稱霸競技體操女子全能賽，連續在五屆奧運蟬聯冠軍。

2016年里約奧運，拜爾絲是競技體操女子全能冠軍，而李蘇妮29日以實際行動證明，美國的「體操天后」絕對不只一人。

李蘇妮贏得金牌之後在記者會上坦承，的確因為拜爾絲突然退賽承受了幾乎難以負荷的巨大壓力，很感謝隊友給予支持；她說，知道拜爾絲不參加比賽後，「我覺得別人都在給我壓力，要我一定要拿獎回去才行。」

奪金機會出現 保持平常心

李蘇妮說，拜爾絲退出全能賽讓情勢驟然改變，本來這次參加奧運，自己與隊友的心態都只是在爭取亞軍而已；但當奪金機會出現時，「我明白我必須保持平常心。」

李蘇妮的女子體操全能賽金牌來之不易。圖為她在自由體操項目中比賽中騰空躍起的英姿。...
李蘇妮的女子體操全能賽金牌來之不易。圖為她在自由體操項目中比賽中騰空躍起的英姿。(路透)

她表示，整個賽季的排名一直在拜爾絲之後，「所以我只要拿出最好的表現即可，但我並沒有想太多，因為我知道如果過於執著，反而可能表現很糟糕。」

李蘇妮總分57.433，巴西選手蕾貝卡‧安德雷(Rebeca Andrade)以57.298獲得第二名，第三名為拿到57.199分的俄羅斯選手安吉莉娜‧梅尼柯瓦(Angelina Melnikova)。

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