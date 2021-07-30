女子200公尺接力美國銀了 中美澳都泳破世界紀錄

29日東京奧運游泳女子4x200公尺自由式接力賽，前三名中國、美國和澳洲全都打破世界紀錄，美國只拿了銀牌。(Getty Images)

東京奧運游泳女子4x200公尺自由式接力賽，29日站上頒獎台的前三名中國 、美國 和澳洲 ，全都打破世界紀錄，但「女飛魚」雷德基(Katie Ledecky)領軍的美國只拿了銀牌。

這場決賽戰況相當激烈，中國第一棒楊浚瑄游出1分54秒37，率先交棒給隊友湯慕涵；相較之下，由艾莉森.施米特(Allison Schmitt)打頭陣的美國，卻落居第四名。

進入比賽中段時，中國和澳洲就已被認為有機會打破世界紀錄；反觀美國表現差強人意，前三棒比完慢了中國近兩秒，同時也落後澳洲，幾乎篤定只能拿到銅牌。

但雷德基為美國隊扛起最後一棒急起直追，游出1分53秒76，最後反超奪金大熱門，同時也是世界紀錄保持者的澳洲。

最後中國隊以7分40秒33的成績，用超過一秒的差距打破2019年由澳洲寫下的7分41秒50世界紀錄；美國隊最終成績7分40秒73，澳洲則是7分41秒29，也雙雙打破原世界紀錄；前三名皆破世界紀錄，奧運史上僅見。

澳洲隊使用不同思維，派出最強主將亞瑞艾妮‧提特穆斯(Ariarne Titmus)擔任第一棒，卻無法幫助澳洲取得領先優勢。她游出1分54秒60，比在個人賽慢了超過一秒；過程中雖然一度逼近中國，但最後一棒下水時，又被中國要回領先。

29日東京奧運游泳女子4x200公尺自由式接力賽，前三名中國、美國和澳洲全都打破世界紀錄，美國只拿了銀牌，中國獲得金牌。(Getty Images)

澳洲原先被認為有機會打破世界紀錄同時奪金，但落敗後也出現檢討棒次排序的聲浪。相較美國將實力最佳的雷德基排在最後一棒，但澳洲卻將提特穆斯排第一棒。

泳壇傳奇名將「魚雷」索普(Ian Thorpe)對此感到困惑說：「我對於這樣的排序決策，是感到滿好奇的。」澳洲媒體也提出質疑，認為這樣的排序，是太過自傲，過度自信所致。

女子4x200公尺自由式接力在1996年被納入奧運，今年卻是第一次，由美國和澳洲以外的國家拿下金牌。