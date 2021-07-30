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東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

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苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

編譯郭宣含／綜合29日電
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

明尼蘇達州18歲苗族高中生李蘇妮(Sunisa Lee)29日奪下奧運體操女子個人全能賽金牌，令家鄉的苗族社區興奮不已；她在東京奧運的最終成績出現在儀表板並穩穩拿下勝利之際，她的家人、族人和粉絲都為她的勝利尖叫流淚；當她站在奧運講台上領取金牌時，同為苗族美國人的同胞表示，他們覺得苗族人終於被世界看見。

李蘇妮是首位成為美國奧運隊的苗族美國人，這回奪金，也寫下首名亞裔替美國在奧運個人體操全能賽上摘下金牌的歷史。

李蘇妮在明州聖保羅市(St. Paul)的大家庭中長大，在父親親手為她做的平衡木上練習；體操是一種花費高昂的運動，尤其是運動員年紀漸長，而且體操競賽愈發獲得關注之後更是如此。

退休體操員帕齊·沙伊因(Patsy Thayieng)表示，多數苗族社區的人並不富裕，「你得明白，體操是非常不容易入門的運動，尤其是對像我們這樣的社區而言，因為這項運動花錢費時。」

李蘇妮在明州家鄉的苗族社區是美國最大苗族社區，該社區29日為她歡欣鼓舞，而且多年來都是如此；苗族社區看到李蘇妮拿下金牌時，迫不急待地在社群媒體道賀。

根據人口普查局(US Census Bureau)數據，截至2010年，約有26萬名苗族人住在美國。

苗族人原本住在中國西南方，但為追求自由而搬遷至寮國或泰國，有18個族氏；中央情報局(CIA)在1960年代初期召集苗族人，協助對抗並將北越共產黨驅離寮國，美國則承諾會照料苗族人作為回報。

到了1975年，寮國落入共產黨之手，美軍撤離後，數千名苗族難民逃往泰國，並重新被安置到美國，李蘇妮的父母就在當時輾轉抵達美國定居。

聖保羅市苗族律師羅西雅(Sia Lo)表示：「這裡的苗族人很驕傲成為美國人，我們希望美國為李蘇妮感到驕傲，她的成就說明在美國有各種(成功的)可能。」

美國 東京奧運 明州

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