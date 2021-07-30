李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李約翰(John Lee)是29日勇奪奧運 女子體操個人全能金牌的18歲苗族姑娘李蘇妮(Sunisa Lee) 父親；家裡買不起平衡木，他在後院為女兒親手造了一個；2019年女兒參加美國 體操錦標賽前兩天，他不慎自高處摔下半身癱瘓，仍敦促女兒繼續為夢想奮鬥，別為他退出；李約翰說，他始終都能從女兒身上看到她的偉大，「她渾然天成」。

李約翰表示，當女兒有資格代表美國隊參賽、寫下第一位參加奧運的苗族美國人歷史時，他的直覺得到了印證；如今，李蘇妮更進一步代表國家隊，拿下女子體操個人全能決賽金牌。

其實在疫情期間，李蘇妮一度萌生退意；她腳骨折造成的疼痛揮之不去；不到兩個月前，李蘇妮還跛著腳登上領獎台，全靠毅力苦撐。

自家後院 還留著他替女兒做的平衡木

李約翰說，蘇妮從小就對體操感興趣，位在明尼蘇達州的自家後院，至今都留著他替女兒建造的平衡木，「她會去健身房練體操，但我們家買不起真正的橫梁，所以我為她在院子裡做了一個。」

2019年8月，李蘇妮參加美國全國體操錦標賽的前兩天，李約翰幫鄰居修剪樹木時從梯子上摔下來，胸部以下癱瘓；李蘇妮曾考慮不參加錦標賽，但他敦促她繼續為夢想奮鬥。

2年前摔癱了 鼓勵女兒「永遠是第一名」

那次比賽的第一天，李約翰在醫院病床上打電話給女兒，要她盡力而為，告訴她「永遠是我的第一名」；結果李蘇妮拿到高低槓項目金牌，並獲得全能第二名，僅次於美國體操天后拜爾絲 (Simone Biles)。

今年6月，李約翰在奧運選拔賽看台上，親眼目睹女兒拿到第二名時，情緒激動。

培育金牌秘訣 「真正秘密…她是天生的」

當被問及他養育出奧運選手的秘訣為何，李約翰說，是蘇妮辦到的，「我和她交談、激勵她，但我認為真正的秘密是她，她是天生的。」

李蘇妮29日在東京奧運會上奪得女子體操全能比賽金牌。她的父親John Lee(右)開心、母親Yeev Thoj(左)激動落淚。(Getty Images)

親人染疫死、父受傷癱瘓 一度想放棄

新冠疫情爆發後，李蘇妮兩名家族成員死於新冠肺炎，父親癱瘓後的復元進展緩慢，一切似乎讓她很難承受，萌生退意，但那股衝動還是消退了；只是那時，東京似乎很遠；奧運領獎台的冠軍寶座，更遠。

還好，李蘇妮腳部的疼痛緩解，而且訓練得越多，情況似乎越好，到達日本時，李蘇妮認為自己最多可以拿到銀牌；但她怎麼也想不到，自己會在史上最偉大體操選手拜爾絲決定退出、並在看台上為她加油的情況下，漂亮擊敗其他24名選手，奪得個人全能金牌。

李蘇妮在奪冠後說：「太瘋狂了！好像不是真實的人生。」

女兒奧運摘金 他想「做一個後空翻」

李約翰說，自己出事半身癱瘓前，他總是告訴女兒，如果她參加奧運，他會「跑出去做一個後空翻」，雖然現在他做不到，但他的手越來越強壯了。