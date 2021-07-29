我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

曾談憂鬱喚起重視 「飛魚」菲爾普斯支持拜爾絲

編譯郭宣含／綜合28日電
美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯曾在2016年公開談自己的憂鬱症，喚起大眾對運動員心理健康的重視。圖為他25日接受訪問。(路透)
美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯曾在2016年公開談自己的憂鬱症，喚起大眾對運動員心理健康的重視。圖為他25日接受訪問。(路透)

紐約時報報導，五至十年前，像體操選手拜爾絲(Simone Biles)的運動員可能不願透露自己承受大量壓力，遑論退出奧運女子體操團體決賽；不過，2015年到2016年文化接受度改變，全美大學體育聯盟(NCAA)發起心理健康運動，而在東奧開賽前，國際奧委會(IOC)也加強心理健康資源，提高多種語言諮詢電話，並提倡關注心理健康。

「大家可能給運動員貼上心裡脆弱的標籤。」臨床運動心理健康師希拉蕊·考森(Hillary Cauthen)27日說，隨著文化接受度轉變，NCAA也成立心理健康運動。

美國奧運女子體操隊長拜爾絲28日宣布退出今次東奧所有賽事，令各界大吃一驚，但她的...
美國奧運女子體操隊長拜爾絲28日宣布退出今次東奧所有賽事，令各界大吃一驚，但她的勇氣引起各界重視選手心理健康。(路透)

2016年里約熱內盧夏季奧運前，締造23面金牌紀錄的游泳運動員「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)開始談論憂鬱症與自殺念頭，此後許多運動員也開始揭露，他們正在對抗焦慮和憂鬱症。

現擔任媒體游泳報導分析師的菲爾普斯表示，他為拜爾絲的痛苦感到心碎，「大家不停談論過去18個月的心理健康，我們都是人，人無完人，所以狀態不好也沒關係。」

認知科學家貝洛克(Sian Beilock)研究運動員為何屈服壓力；他表示，拜爾絲能夠確認自己心理狀況不好並退出，這麼做並不容易，而且得面臨後續壓力。

貝洛克指出，運動員逐漸願意說出問題，並承認心理健康問題影響每個人；他說，拜爾絲和網球名將大坂直美坦言壓力問題，對於面臨疫情封鎖壓力的大眾而言，也是一種「許可」(permission)。

國際奧會理解年輕運動員面臨的困境，在賽前、賽中和賽後三個月提供心理健康服務，選手村也有心理師，並提供24小時逾70種語言的免費熱線服務，包括短期諮詢和實際協助，或者有性騷擾與虐待等因應指南和回報機制。

拜爾絲 游泳 奧運

上一則

美「女飛魚」雷德基 1500米自由式奪金

下一則

創M7 MBA先例 賓大華頓商學院 女研究生入學140年來最多

延伸閱讀

東奧／拜爾絲退賽不意外 8年前曾因精神不佳被勸退

東奧／拜爾絲退賽不意外 8年前曾因精神不佳被勸退
一洲焦點／中共提2份清單測試拜登、拜爾絲退賽省思

一洲焦點／中共提2份清單測試拜登、拜爾絲退賽省思
快看世界／奧運榮光背後 過半頂尖運動員無穩定收入

快看世界／奧運榮光背後 過半頂尖運動員無穩定收入
遞補拜爾絲參加個人全能項目決賽 卡瑞受矚目

遞補拜爾絲參加個人全能項目決賽 卡瑞受矚目

熱門新聞

18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任