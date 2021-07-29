曾談憂鬱喚起重視 「飛魚」菲爾普斯支持拜爾絲

美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯曾在2016年公開談自己的憂鬱症，喚起大眾對運動員心理健康的重視。圖為他25日接受訪問。(路透)

紐約時報報導，五至十年前，像體操選手拜爾絲 (Simone Biles)的運動員可能不願透露自己承受大量壓力，遑論退出奧運 女子體操團體決賽；不過，2015年到2016年文化接受度改變，全美大學體育聯盟(NCAA)發起心理健康運動，而在東奧開賽前，國際奧委會(IOC)也加強心理健康資源，提高多種語言諮詢電話，並提倡關注心理健康。

「大家可能給運動員貼上心裡脆弱的標籤。」臨床運動心理健康師希拉蕊·考森(Hillary Cauthen)27日說，隨著文化接受度轉變，NCAA也成立心理健康運動。

美國奧運女子體操隊長拜爾絲28日宣布退出今次東奧所有賽事，令各界大吃一驚，但她的勇氣引起各界重視選手心理健康。(路透)

2016年里約熱內盧夏季奧運前，締造23面金牌紀錄的游泳 運動員「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)開始談論憂鬱症與自殺念頭，此後許多運動員也開始揭露，他們正在對抗焦慮和憂鬱症。

現擔任媒體游泳報導分析師的菲爾普斯表示，他為拜爾絲的痛苦感到心碎，「大家不停談論過去18個月的心理健康，我們都是人，人無完人，所以狀態不好也沒關係。」

認知科學家貝洛克(Sian Beilock)研究運動員為何屈服壓力；他表示，拜爾絲能夠確認自己心理狀況不好並退出，這麼做並不容易，而且得面臨後續壓力。

貝洛克指出，運動員逐漸願意說出問題，並承認心理健康問題影響每個人；他說，拜爾絲和網球名將大坂直美坦言壓力問題，對於面臨疫情封鎖壓力的大眾而言，也是一種「許可」(permission)。

國際奧會理解年輕運動員面臨的困境，在賽前、賽中和賽後三個月提供心理健康服務，選手村也有心理師，並提供24小時逾70種語言的免費熱線服務，包括短期諮詢和實際協助，或者有性騷擾與虐待等因應指南和回報機制。