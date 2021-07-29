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美「女飛魚」雷德基 1500米自由式奪金

記者顏伶如／綜合報導
美國女泳健將雷德基28日東奧女子1500米自由式比賽中，摘下金牌。(美聯社)
美國女泳健將雷德基28日東奧女子1500米自由式比賽中，摘下金牌。(美聯社)

東京奧運增設奧運史上首度女子游泳1500米自由式比賽，美國「女飛魚」、泳健將雷德基(Katie Ledecky)日本時間28日順利拿下金牌，嘗到勝利滋味的同時卻也顯示其他選手直起直追的態勢；雷德基是女子1500米自由式世界紀錄保持者，但這次成績與個人最佳紀錄相比，遜色不少。

1500米自由式向來是雷德基拿手項目，在50米奧運標準池裡，動輒領先其他選手大半場；然而，在28日比賽中，雷德基面對20歲隊友艾瑞卡‧蘇利文(Erica Sullivan)展現爆發力的挑戰，奮力拼搏才保住金牌，兩人差距約4秒。

雷德基最後游出15分37.34秒的成績，對照她2018年風光寫下世界紀錄的15分20.48秒，差了17秒。

在東京水上運動中心(Tokyo Aquatics Center)接連登場的比賽，在1500米自由式比賽開始的一個多小時之前，雷德基遭遇進軍國際游泳比賽個人項目以來的最大挫敗，200米自由式只得到第5名，沒能拿到任何獎牌；澳洲選手亞瑞艾妮‧提特穆斯(Ariarne Titmus)在200米自由式拿下金牌，大幅領先雷德基。

「我沒有每場都贏，有些人可能為我感到難過。」1500米比賽結束後，雷德基接受訪問時哽咽說，「我希望大家關心世界上正在發生的其他事情，關心那些真的在受苦受難的人們。」

奧運游泳比賽展開五天以來，美國隊過關斬將連續拿下獎牌，但獎牌得主卻偶爾爆黑馬，男泳女泳項目都一樣；疫情影響之下，2020東京奧運延期一年，這段期間讓新進選手有更多時間成長卓壯，某些奧運老將則是年齡增長了一歲，拿金牌的壓力也更沉重。

美國女泳健將雷德基(右)與隊友蘇利文(左)，28日東奧女子1500米自由式比賽中...
美國女泳健將雷德基(右)與隊友蘇利文(左)，28日東奧女子1500米自由式比賽中，分別摘下金牌與銀牌。(Getty Images)

隊友蘇利文擒銀 流利日語吸睛

蘇利文除了在1500米自由式得到銀牌之外，更因為以一口流利日語面對日本媒體及奧運工作人員受到關注；她說，母親是日本公民，受到母親影響，小時候第一個使用的語言就是日語，現在跟媽媽還是講日語。

她在記者會上說，自己就是「美國人的最佳典型」，因為包括出身背景包括多元文化，身為同性戀，在許多層面都屬於少數，「這就是美國，對我來說，美國並不代表屬於多數，而是要擁有自己的起源。美國夢就是來到一個國家，追求人生的夢想」。

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