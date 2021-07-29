美男籃對上伊朗 波總：人民處得比政府好多了

美國男籃隊28日大勝伊朗。(Getty Images)

東京奧運 男子籃球賽繼美國 隊首戰敗給法國後，讓這支號稱「夢幻隊伍」的球隊承擔無法輸球的壓力、一刻都不得鬆懈，在28日對上實力相差懸殊的伊朗 國家隊時也卯足全力，以120比66分拿下首場勝利；儘管兩國40年來在政治上紛爭不斷，運動員在球場上仍展現風度，雙方對彼此的表現更是不吝給予稱讚。

該場比賽由NBA拓荒者隊的後衛里拉德(Damian Lillard)領軍，總共飆進七個三分球，其中六個都集中在上半場，獲得全場最高得分21分，也讓美國隊士氣大增。

伊朗隊這次的戰將包括38歲老將巴哈拉米(Samad Nikkhah Bahrami)，以及目前為中國四川金強藍鯨籃球俱樂部效力的哈達迪(Hamed Hadadi)；在第二節比賽中里拉德又一記漂亮的三分球後，防守的哈達迪無奈地聳肩、做出手勢：「還能怎麼辦呢？」

美國隊在第一節就領先伊朗隊16分、第二節更遙遙領先30分，靠著輕快的節奏和速度優勢掌控全局，持續製造三分球進攻的機會；另外，防守的壓迫強度也不斷提升，轉換帶動快攻，持續將速度加快進而取分。

比賽結束後，美國隊的大將杜蘭特(Kevin Durant)也展現風度說：「今天我們在球場上有更多自由發揮的空間，讓我們投進更多球，但他們也盡力了，我們防守得很漂亮，這是個好的開始。」

伊朗國家隊球員達瓦潘納(Saeid Davarpanah)則說：「我們是和世界上的超級隊伍比賽，感覺很享受。」

美國國家隊教練波波維奇(Gregg Popovich)也說，不同國家人民比政府之間相處好多了。

今年東奧熱身賽，美國隊連續兩敗輸給奈及利亞和澳洲、首戰又以七分之差落敗法國，讓球員們深怕會重蹈2004年雅典奧運只拿下銅牌的紀錄；當年一共輸掉三場比賽，外界對球員們的批評更是排山倒海，因此這次即使對上伊朗也不敢掉以輕心。

美國隊下一場將在31日對上捷克國家隊，該隊以六分之差擊敗伊朗；該組中前兩名將有機會晉級八強賽，美國隊仍有望爭奪金牌。