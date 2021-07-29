拜爾絲退賽 苗族少女李蘇妮 美全能奪金大熱門

體操天后拜爾絲退出東京奧運後，苗族少女Suni Lee成為個人全能賽美國奪冠的最大希望。圖為她27日在平衡木項目比賽中。(美聯社)

美國 「體操天后」拜爾絲 (Simone Biles)以心理健康因素為由，退出東京奧運 競技體操女子全能決賽，將由資格賽第九名的潔德‧卡瑞(Jade Carey)替補上場；但現在為美國奪下全能金牌的重責大任，將落在苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)身上，她在資格賽表現出色，以第三名晉級。

體操天后拜爾絲退出東京奧運後，苗族少女Suni Lee成為個人全能賽美國奪冠的最大希望。(美聯社)

個人全能決賽共24名選手參戰，不過限定每一國最多派出兩名選手，因此儘管卡瑞排名第九，因位列拜爾絲和李蘇妮之後無法參加決賽；但在拜爾絲退賽後，名額由她遞補。

女子全能可說是美國的傳統強項，自從2004年以來，金牌全數由美國選手包辦，分別是卡莉‧帕特森(Carly Patterson)、娜斯蒂亞‧柳金(Nastia Liukin)、蓋比‧道格拉斯(Gabby Douglas)以及拜爾絲；但現在挑戰五連霸的壓力，將由李蘇妮一肩扛起。

李蘇妮是第一位代表美國參加奧運的苗族運動員，從小天分就展露無遺；家鄉明尼蘇達州「中西部訓練中心」(Midwest Training Center)創辦人、現任奧本大學(Auburn University)體操總教練葛拉巴(Jeff Graba)就說：「從力量與體重的比例以及柔軟度來看，她擁有練體操的所有條件。」

面對龐大壓力與逆境的基因，早已存在李蘇妮的血液中；她的父母年輕時，皆以難民身分自寮國移民美國。

曾在美國海軍服役的父親李約翰(John Lee，音譯)說：「很多人不了解苗族，不懂我們移民美國遭遇多少困難。也許會有更多人因為蘇妮的緣故，更加了解我們。」

李約翰在2019年在修剪樹木時意外摔傷，導致胸部以下癱瘓，至今仍坐在輪椅上。

2020年新冠肺炎疫情解封，重新投入訓練的李蘇妮左腳骨折，都沒有阻止她前進的腳步；今年的全美體操錦標賽，她在全能排名第二僅次拜爾絲，最拿手的高低槓則高居第一，獲得代表美國出戰奧運的機會。

體操天后拜爾絲退出東京奧運後，苗族少女Suni Lee成為個人全能賽美國奪冠的最大希望。圖為她25日在高低杠項目比賽中。(美聯社)

李蘇妮在全能資格賽以57.166分排名第三，最擅長的高低槓在資格賽繳出15.2分位居第二後，更在團體賽決賽衝上15.4分，難度極高；但出戰全能決賽，她坦言表示：「這是我這輩子，感受到最大壓力的時刻。」

替補出賽的卡瑞實力也不俗，她在跳馬資格賽奪下15.166分排第二，地板14.100分排第三晉級單項決賽；她在2019年的杜哈與巴庫世界盃，2020年的墨爾本世界盃，皆包辦跳馬與地板金牌。

卡瑞並不是美國女子體操團體賽四名成員之一，但如今由於拜爾絲退賽而成為遞補選手；卡瑞在Instagram發文中寫道：「這是畢生難得經驗的開始。」