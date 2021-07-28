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費和平點出「2個原因」美單日新增確診恐攀至20萬例

編譯陳韻涵林梅婕／綜合27日電
Delta新冠病毒變種肆虐，迫使聯邦重新頒發在公開場所室內室外要戴口罩，保持距離的規定。圖為亞特蘭大市棒球場開賽時，標示要求球迷戴上口罩。(美聯社)
Delta新冠病毒變種肆虐，迫使聯邦重新頒發在公開場所室內室外要戴口罩，保持距離的規定。圖為亞特蘭大市棒球場開賽時，標示要求球迷戴上口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)表示，隨著Delta變種病毒在美迅速擴散，加上疫苗接種率停滯，美國可能在未來四到六周面臨第四波疫情，恐出現單日新增確診高達20萬例；公衛專家並警告，未打疫苗者將阻礙疫情好轉。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美26日新增確診通報8萬9418例，七天滾動平均5萬7446例，較7月17日的3萬1078例增加84%。

前CDC主任費和平。(美聯社)
前CDC主任費和平。(美聯社)

費和平說：「我們將進入艱困時期，可能如英國疫情般反彈，每天或許新增高達20萬例」，但美國的病歿情況不會如疫情初期那麼慘，因為高危險族群已接種疫苗，「但仍會看到病歿增加，而這是可避免的情況」。

JHU數據顯示，Delta已遍及全美，27日有35州過去七天確診數比前一周增加50%；JHU數據上次統計單日逾20萬例出現在今年1月。

Delta比其他毒株的傳染力更強，費和平表示，未接種民眾更容易染疫。

CDC 27日數據顯示，全美人口已有56.9%至少接種一劑疫苗，另有49.2%的人完全接種疫苗。

公衛專家警告，隨著Delta快速擴散，全美確診案例再度激增，而未打疫苗者將阻礙疫情好轉。

紐約時報報導，密蘇里州近日再度成為新冠疫情熱區，過去連續七天單日新增確診平均超過2100例，而密州人口僅41%完成疫苗接種；此外，佛羅里達州、阿肯色州、路易斯安納州和內華達州都相繼出現病例增長的趨勢。

自去年底新冠疫苗釋出以來，接種率今年初快速攀升後，目前已逐步下滑；公衛專家警告，尚未接種疫苗者極可能傳播病毒，有些專家甚至認為，美國已錯過遏止Delta的機會。

JHU分子微生物與免疫學教授佩科斯(Andy Pekosz)說：「若疫苗接種率未大幅下滑，也許還來得及遏止Delta；但我認為必須向民眾強調，變種病毒會在人體中大量複製，而全球仍有很多人可能感染Delta，增加病毒再次變種的機率。」

疫苗 疫情 美國

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